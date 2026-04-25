صدور هشدار زرد هواشناسی در چهارمحال و بختیاری 

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از امروز شاهد ورود تدریجی یک سامانه بارشی به این استان هستیم.
وی تصریح کرد: این سامانه تا پایان هفته در استان فعال است و طی فعالیت آن شاهد افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و وقوع رگبار و رعد و برق خصوصا در مناطق جنوبی و غربی استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین برای ارتفاعات شاهد بارش برف و تگرگ هستیم.
نوروزی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی در سطح زرد در استان بیان داشت: در زمان فعالیت این سامانه در استان احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها و اختلال در تردد در جادهها مواصلاتی در سطح استان وجود دارد.
وی ادامه داد: بنابراین به رانندگان توصیه میشود ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانه هنگام رانندگی باید احتیاط لازم را هم داشته باشند و گردشگران نیز از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طی این مدت انجام فعالیتهای کوهنوردی نیز مخاطرهآمیز است تاکید کرد: با توجه به اینکه که طی این مدت وزش باد شدید پیشبینی میشود، لازم است سازههای سبک و موقت از استحکام کافی برخوردار باشند.
