به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناسی گلستان اعلام کرد: بر اساس دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان، گرگان در صبح شنبه پنجم اردیبهشتماه با حداقل دمای ۱۰.۳ درجه سانتیگراد، خنکترین شهرستان گلستان بوده است.
همچنین اینچهبرون با ثبت دمای ۳۶.۲ درجه سانتیگراد در روز گذشته، عنوان گرمترین نقطه استان را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش، حداقل دمای گرگان در صبح امروز شنبه ۱۰.۳ درجه ثبت شد و پیشبینی میشود حداکثر دمای این شهر در طول امروز به ۲۵ درجه سانتیگراد برسد.
حداقل دمای ثبتشده در دیگر ایستگاههای هواشناسی استان نیز شامل آققلا ۱۲.۳، اینچهبرون ۱۵.۵، بندرگز ۱۴.۳، بندرترکمن ۱۴، علیآباد ۱۳.۹، گنبدکاووس ۱۲.۸، مراوهتپه ۱۷.۱، مینودشت ۱۶.۹، هاشمآباد ۱۱ و کلاله ۱۲.۴ درجه سانتیگراد بوده است.
طبق اعلام مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناسی گلستان، روند دمایی استان همچنان تحت تأثیر شرایط جوی پایدار قرار دارد و نوسانات دمایی در نقاط مختلف استان ادامه خواهد داشت.
نظر شما