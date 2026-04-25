۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

سامانه بارشی جدیدی در همدان فعال می‌شود

همدان-کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: احتمال بارش‌های پراکنده در مناطق غربی و ارتفاعات استان در امروز وجود دارد، اما اوج فعالیت سامانه بارشی از فردا یکشنبه خواهد بود.

روح الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی جدید به استان همدان از روز یکشنبه خبر داد و اظهار کرد: انتظار می‌رود بارش‌های پراکنده از اواسط روز آغاز شده و تا اواسط هفته ادامه یابد.

وی با بیان اینکه از امروز شاهد افزایش تدریجی هوای ابری خواهیم بود، ادامه داد: احتمال بارش‌های پراکنده در مناطق غربی و ارتفاعات استان در امروز وجود دارد، اما اوج فعالیت سامانه بارشی از فردا یکشنبه و به صورت تناوبی تا روز سه‌شنبه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه این سامانه بارشی علاوه بر باران، ممکن است با رگبار، وزش باد شدید لحظه‌ای، تگرگ و رعد و برق همراه باشد، ادامه داد: برخلاف بارش‌ها، روند دما در استان همدان صعودی خواهد بود.

زاهدی درخصوص دمای استان نیز بیان کرد: دماهای صبحگاهی از امروز افزایش یافته و این روند افزایشی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است، افزود: اسدآباد با ۲ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و کبودراهنگ و فامنین با ۲۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

