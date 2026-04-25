روح الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی جدید به استان همدان از روز یکشنبه خبر داد و اظهار کرد: انتظار می‌رود بارش‌های پراکنده از اواسط روز آغاز شده و تا اواسط هفته ادامه یابد.

وی با بیان اینکه از امروز شاهد افزایش تدریجی هوای ابری خواهیم بود، ادامه داد: احتمال بارش‌های پراکنده در مناطق غربی و ارتفاعات استان در امروز وجود دارد، اما اوج فعالیت سامانه بارشی از فردا یکشنبه و به صورت تناوبی تا روز سه‌شنبه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه این سامانه بارشی علاوه بر باران، ممکن است با رگبار، وزش باد شدید لحظه‌ای، تگرگ و رعد و برق همراه باشد، ادامه داد: برخلاف بارش‌ها، روند دما در استان همدان صعودی خواهد بود.

زاهدی درخصوص دمای استان نیز بیان کرد: دماهای صبحگاهی از امروز افزایش یافته و این روند افزایشی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است، افزود: اسدآباد با ۲ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و کبودراهنگ و فامنین با ۲۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.