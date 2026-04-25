مردم ایران در جنگ نابرابر بهترین امتحان را پس دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی سرطان، دکتر زهرا شیخی ضمن حضور در موکب سلامت پژوهشگاه ملی سرطان، اظهار کرد: با توجه به جنگی که واقعاً جنگ نابرابر و یک تجاوز شرورانه از سوی بدترین اشرار روی کره زمین علیه ایران بود، این یک امتحان سخت الهی و آزمونی بود که به نظرم مردم به بهترین شکل ممکن از عهده آن برآمدند.

وی افزود: مردم در صحنه همیشه حضور داشتند و ما به عنوان خادمان مردم در جهاددانشگاهی کشور در مراکز مختلف، خصوصاً یکی از مراکزی که کنار مردم شب‌ها ارائه خدمت کرد، پژوهشگاه ملی سرطان است. قطعاً تمام‌قد هستیم و خواهیم بود.

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با اشاره به تاب‌آوری دینی و تحمل مردم ایران در صحنه‌های سخت، تصریح کرد: امیدوارم این تاب‌آوری و تحملی که مردم ایران متمدن و همیشه سرفراز در صحنه‌های سخت روزگار داشتند، ان‌شاءالله ادامه دار باشد. وعده الهی این است که هرجا مؤمنان صبر و استقامت کردند، قطعاً پیروزی را به دنبال داشته است.

شیخی در پایان خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله ما هم بتوانیم به عنوان خادمان این مردم، همیشه در صحنه ایران عزیزمان باشیم و از این امتحان همگی با سرفرازی و افتخار بیرون آییم.