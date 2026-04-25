حجت الاسلام سعد الله جمادیان در گفتوگو با خبرنگار مهر،ضمن گرامیداشت دهه کرامت اظهار کرد: در راستای گرامیداشت فرهنگ رضوی و ایجاد فضای معنوی در سطح شهرستان، برنامه استقبال از خادمان و حاملان پرچم متبرک امام رضا(ع) در بیجار تدارک دیده شده است.
وی با تشریح جزئیات این برنامه افزود: طبق هماهنگیهای انجامشده، استقبال اولیه از کاروان بیرق رضوی روز یکشنبه ششم اردیبهشت ماه در پلیسراه بیجار ـ دیواندره انجام میشود و سپس کاروان به سمت گلزار معطر شهدای شهرستان حرکت خواهد کرد تا این آیین در کنار مزار شهدا ادامه یابد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با اشاره به نقش برنامه «زیر سایه خورشید» در گسترش معارف رضوی در جامعه گفت: حضور کاروان بیرق رضوی در شهرهای مختلف کشور، فرصتی برای تقویت پیوندهای معنوی، انس بیشتر خانوادهها با فرهنگ اهلبیت(ع) و ایجاد شور و نشاط معنوی در میان جوانان است.
جمادیان ضمن دعوت از مردم مؤمن و خانوادههای بیجاری برای حضور در این مراسم، عنوان کرد: پیشبینی میشود با توجه به ارادت مردم این خطه به ساحت حضرت علی بن موسیالرضا(ع)، آیین استقبال از کاروان بیرق رضوی با همراهی پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شود.
وی در پایان از همکاری دستگاههای فرهنگی، نهادهای مردمی و گروههای جهادی در تدارک این برنامه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که برگزاری این آیین، زمینهساز گسترش هرچه بیشتر فرهنگ رضوی در سطح شهرستان بیجار باشد.
نظر شما