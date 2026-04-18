جمادیان: آئین استقبال از پرچم و خدام حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعدالله جمادیان، عصر شنبه در حاشیه این مراسم به خبرنگاران اظهار کرد: در راستای گرامیداشت میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، آیین استقبال از پرچم و جمعی از خدام حرم مطهر حضرت معصومه(س) در بیجار برگزار شد و مردم مؤمن و ولایتمدار این شهرستان با شور و احترام خاصی در این برنامه حضور یافتند.
وی با اشاره به حالوهوای معنوی ایجادشده در سطح شهر افزود: حضور پرچم متبرک و خدام حرم مطهر، فرصت ارزشمندی برای تجدید میثاق با اهل بیت(ع) و ترویج فرهنگ معنوی و دینی در جامعه است.
وی گفت: این مراسم هر ساله با استقبال قابل توجه مردم همراه بوده و امسال نیز شور و اشتیاق ویژهای در میان خانوادهها، نوجوانان و بهویژه دختران دیده شد.
رئیس تبلیغات اسلامی بیجار ادامه داد: برنامههای دهه کرامت در شهرستان شامل ویژهبرنامههای فرهنگی، محافل انس با قرآن، دیدارهای مردمی، جشنهای خانوادگی و فعالیتهای هنری است که با محوریت نهادهای فرهنگی و مذهبی و با همکاری هیئات مذهبی برگزار خواهد شد.
جمادیان همچنین تاکید کرد: هدف از این برنامهها، تبیین سیره و شخصیت کریمه اهل بیت(س) و تقویت نشاط معنوی در جامعه است و تلاش میکنیم این مناسبتها فضای شهر را بیش از پیش متحول و سرشار از معنویت کند.
وی در پایان از همکاری دستگاههای فرهنگی و همراهی اقشار مختلف مردم در اجرای این آیین قدردانی کرد.
