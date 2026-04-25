به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردی، در سخنانی، اظهار داشت: یک بهله عقاب شاهی نابالغ که به دلایلی قابلیت پروازکردن را نداشت، توسط یک نفر از دوستداران محیط‌زیست به اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان بروجرد تحویل داده شد.

وی افزود: این پرنده پس از بررسی اولیه و اوضاع آسیب‌دیدگی، برای درمان به مرکز تیمار حیات‌وحش شهرستان بروجرد تحویل داده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست بروجرد، گفت: این پرنده پس از تیمار و اطمینان از سلامتی کامل آن در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان رهاسازی خواهد شد.

کردی، ضمن قدردانی از اقدام شایسته این دوستدار محیط‌زیست، از هم‌وطنان عزیز درخواست کرد که در صورت مشاهده چنین مواردی با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.