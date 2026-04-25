لحظاتی از دومین حضور رهبر شهید در سازمان صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، لحظاتی از دومین حضور شهید آیتالله سید علی خامنهای، رهبر انقلاب در سازمان صداوسیما در زمان ریاست شهید دکتر علی لاریجانی در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۸ برای اولین بار منتشر شد.
در این مراسم شهید دکتر علی لاریجانی بیان می کند: مقدمِ مبارک و پُرفیضِ رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای را گرامی میداریم. بر ما منت نهادید و سرافرازمان فرمودید. امیدواریم از بازدید امروز خود راضی بوده باشید.
شهید آیتالله سید علی خامنهای رضواناللهعلیه نیز اشاره می فرمایند: خدا را سپاسگزارم که این توفیق را به من داد تا بار دیگر در جمع کارکنان محترم و عزیز صداوسیما حاضر شوم. بله، از این بازدید امروز بنده راضی هستم. اثرگذارترین مجموعه فرهنگی در کشور، همین رسانه ملی و عمومی است. امروز آرایش رسانهای که در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارد، آرایشی بسیار پیچیده، متکثر، کارآمد، فنی و پیشرفته است. صداوسیما یکتنه در برابر این آرایش عظیم ایستاده و الحمدلله تا کنون از عهده آن برآمده است. من هم میخواهم به شما بگویم که تا امروز از عهده برآمدهاید.
