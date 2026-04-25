به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو پیش از ظهر شنبه با حضور در رادیو قم در تشریح آخرین اقدامات و برنامههای اجرایی استان، به روند بازسازی مناطق آسیبدیده در جنگ رمضان اشاره کرد و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از فرآیند بازسازی با بهرهگیری از توان گروههای مردمی، نیروهای جهادی، کارگران و فعالان تولیدی دنبال شده و همین همافزایی، کاهش محسوس هزینهها و تسریع در پیشرفت کارها را به همراه داشته است.
وی با اشاره به رویکردهای حمایتی در حوزه تولید افزود: بستههای پیشنهادی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر دچار خسارت شدهاند، در دست تدوین قرار دارد و در این راستا، پیشنهادهایی نظیر اعطای تسهیلات بانکی و اعمال حمایتهای مالیاتی و ارزش افزوده به دولت ارائه خواهد شد تا شرایط بازگشت این واحدها به چرخه تولید تسهیل شود.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جذب سرمایهگذار در استان پرداخت و گفت: بسترهای لازم برای هدایت و مشاوره به سرمایهگذاران در حوزههای مورد نیاز استان فراهم شده و دستگاههای اجرایی آمادگی کامل برای همراهی با متقاضیان را دارند.
وی همچنین به برخی پروژههای زیرساختی اشاره کرد و افزود: اجرای طرحهایی همچون کمربندی شهید سلیمانی از جمله برنامههای مهمی است که نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی شهر خواهد داشت و تکمیل آن با جدیت در دستور کار قرار دارد.
بهنامجو با اشاره به برنامههای حوزه کارگری بیان کرد: حمایت از جامعه کارگری، بهویژه در زمینههایی نظیر تأمین مسکن، از اولویتهای مدیریت استان است و تلاش میشود خدمات مؤثرتری به این قشر ارائه شود.
وی در ادامه به برگزاری برنامههای دهه کرامت در قم اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود، امسال رویکرد مردمی در اجرای این برنامهها تقویت شده و بخش عمدهای از فعالیتها در قالب موکبها و با مشارکت مستقیم مردم برگزار شده است.
استاندار قم با اشاره به استقبال گسترده از برنامههای فرهنگی و مذهبی استان افزود: برگزاری همایش خانوادههای معظم شهدا در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و حضور پرشور زائران و مهمانان، جلوهای از ظرفیت بالای قم در میزبانی رویدادهای معنوی و فرهنگی را به نمایش گذاشت.
وی همچنین به سفر معاون سیاسی وزیر کشور به قم اشاره کرد و گفت: در این سفر، ظرفیتهای مختلف استان در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم تعامل با نخبگان و پژوهشگران تأکید شد.
بهنامجو در پایان با اشاره به پیگیری طرحهای اقتصادی نوین اظهار داشت: برنامههایی همچون کشت فراسرزمینی و توسعه پروژههای حوزه انرژی از جمله نیروگاههای برقآبی، با هدف تقویت بنیانهای تولید و بهرهگیری از ظرفیتهای جدید اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
قم- استاندار قم از تدوین برنامههای حمایتی برای واحدهای تولیدی آسیبدیده و تداوم روند بازسازی مناطق متاثر از جنگ با اتکای ویژه به ظرفیتهای مردمی خبر داد.
