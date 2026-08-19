«رقیه میناب» به ایستگاه پایانی رسید؛ روایت نمایشی از مشهد تا آمل

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رقیه میناب به طراحی و کارگردانی مسلم خردمند و با همراهی گروه نمایشی باران چالوس، پس از اجرا در چند شهر کشور و حضور در رویدادهای نمایشی، در آخرین مرحله اجراهای خود در آمل روی صحنه رفت و پرونده اجرای این اثر با تقدیر در نهمین اشکواره بین‌المللی حسینی بسته شد.

نمایش رقیه میناب از تولیدات گروه نمایشی باران چالوس است که با بهره‌گیری از ظرفیت ۳۲ نفر از بازیگران و عوامل اجرایی، در مسیر اجراهای خود مهمان شهرهای مشهد، چالوس، نوشهر و هچیرود شد و در نهایت اجراهای پایانی آن در آمل و در جوار امامزاده عبدالله و امامزاده ابراهیم برگزار شد.

این اثر نمایشی با محوریت مضامین عاشورایی و آیینی، تلاش دارد مفاهیم مرتبط با فرهنگ حسینی را در قالب هنرهای نمایشی به مخاطبان منتقل کند و در جریان حضور خود در نهمین اشکواره بین‌المللی حسینی نیز مورد تقدیر قرار گرفت.

در این نمایش، یسنا سیفی، بهار فقیه عبداللهی، نهال قربانیان، یسنا بالی، مرسانا دیو سالار، مهان گلمرج، زهرا نعیمی، سارا غمخوار، فاطمه قاسمی حصار، فاطمه محمدی، زینب خوش‌محمدی، ستاره شیخ، نیایش درخشان‌فر، زهرا صفرزاده، محمدسعید صفرزاده، مرتضی حسین حصار، امیرعلی سیفی، امیرمحمد قربانیان، امیرصالح عاشوری، ابوالفضل عاشوری، آرنیکا عاشوری، رهام دلفانیان و محمدمهدی جهاندار به ایفای نقش پرداختند.

مسلم خردمند علاوه بر طراحی و کارگردانی، هدایت هنری این پروژه را برعهده داشته و معصومه پورحسنی، نیایش درخشان‌فر و سارا غمخوار به عنوان دستیاران کارگردان در این اثر همکاری کرده‌اند.

در بخش اجرایی نیز آیت سیفی مسئول روابط عمومی، حسین قربان‌نیا مدیر اجرایی، معصومه پورحسنی و شکوفه دفتری منشی صحنه و قاسم بالی لاشکی مدیر صحنه این نمایش بوده‌اند.

فاطمه قاسمی حصار طراحی لباس، ثمره فقیه عبداللهی گریم بانوان و امیرعلی سیفی گریم آقایان را برعهده داشته‌اند. همچنین طراحی و اجرای افکت، موسیقی و جلوه‌های بصری توسط معصومه پورحسنی و امیرعلی سیفی انجام شده است.

در بخش فرم نیز سیده مبینا حسینی و در بخش طراحی پوستر و بروشور طاها حسین شریفی با گروه نمایشی باران چالوس همکاری داشته‌اند.اجرای این اثر در شهرهای مختلف، حضور در رویدادهای نمایشی و پایان‌بندی آن در اماکن مذهبی آمل، بخشی از مسیر اجرای نمایش رقیه میناب را تشکیل داد؛ مسیری که در نهایت با تقدیر این اثر در نهمین اشکواره بین‌المللی حسینی به پایان رسید.