یزدانخواه: باوجود شرایط سخت حریف را شکست دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدانخواه کاپیتان تیم ملی واترپلو کشورمان درششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: بازی مقابل هنگ کنگ نخستین دیدارما دراین تورنمنت بود و ما تجربه قبلی نداشتیم بخصوص اینکه این بازی ها ست گیم بود و هر تایمی که پیروز شویم یک امتیازحساب می شود و این شرایط خاص امتیاز کار را برای ما دشوار می کرد.

وی افزود: هنگ کنگ تیم آنچنان قدرتمندی مقابل ما نیست، اما از آنجاییکه شرایط امتیاز در بازی های ساحلی را نمی دانستیم و متفاوت بود؛ بازی دست آنان بود؛ در نهایت خدا را شکر بچه ها خوب عمل کردند و توانستیم بازی را برگردانیم.

کاپیتان تیم ملی واترپلوی ساحلی گفت: امیدوارم این روند خوبی که از اواسط دیدار مقابل هنگ کنگ داشتیم و نتیجه را به نفع خودمان تغییر دادیم در بازی های آینده نیزادامه پیدا کند و بتوانیم در نهایت نتایج خوبی کسب کنیم.

وی ادامه داد: دیدار بعدی با تیم کره جنوبی است که تیم بهتری نسبت به هنگ کنگ است و باید ضمن عملکرد بهتر، اشتباهات خود را تصحیح کنیم تا بتوانیم کره را نیز مغلوب کنیم.

کاپیتان تیم ملی واترپلوی ساحلی در خصوص مهمترین حریفان ایران گفت: درست است که قزاقستان و چین سرسخت ترین حریفانمان هستند؛ اما با توجه به شرایط متفاوت امتیازبندی در این بازی ها همه حریفان مهم محسوب می شوند.