۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

یزدانخواه: باوجود شرایط سخت حریف را شکست دادیم

کاپیتان تیم ملی واترپلوی ساحلی گفت: با توجه به شرایط متفاوت امتیازبندی در بازی های ساحلی و ناآشنا بودن تیم ما، به سختی توانستیم حریف را شکست دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدانخواه کاپیتان تیم ملی واترپلو کشورمان درششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: بازی مقابل هنگ کنگ نخستین دیدارما دراین تورنمنت بود و ما تجربه قبلی نداشتیم بخصوص اینکه این بازی ها ست گیم بود و هر تایمی که پیروز شویم یک امتیازحساب می شود و این شرایط خاص امتیاز کار را برای ما دشوار می کرد.

وی افزود: هنگ کنگ تیم آنچنان قدرتمندی مقابل ما نیست، اما از آنجاییکه شرایط امتیاز در بازی های ساحلی را نمی دانستیم و متفاوت بود؛ بازی دست آنان بود؛ در نهایت خدا را شکر بچه ها خوب عمل کردند و توانستیم بازی را برگردانیم.

کاپیتان تیم ملی واترپلوی ساحلی گفت: امیدوارم این روند خوبی که از اواسط دیدار مقابل هنگ کنگ داشتیم و نتیجه را به نفع خودمان تغییر دادیم در بازی های آینده نیزادامه پیدا کند و بتوانیم در نهایت نتایج خوبی کسب کنیم.

وی ادامه داد: دیدار بعدی با تیم کره جنوبی است که تیم بهتری نسبت به هنگ کنگ است و باید ضمن عملکرد بهتر، اشتباهات خود را تصحیح کنیم تا بتوانیم کره را نیز مغلوب کنیم.

کاپیتان تیم ملی واترپلوی ساحلی در خصوص مهمترین حریفان ایران گفت: درست است که قزاقستان و چین سرسخت ترین حریفانمان هستند؛ اما با توجه به شرایط متفاوت امتیازبندی در این بازی ها همه حریفان مهم محسوب می شوند.

