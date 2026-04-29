واترپلوی ایران با شکست چین طلایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی واترپلو ساحلی ایران با نمایشی درخشان در ششمین دوره بازیهای آسیایی موفق شد تیم چین را شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد.
تیم ملی واترپلو ساحلی کشورمان ست اول را واگذار کرد، اما در ستهای دوم و سوم به پیروزی رسید و با پیروزی تیم چین در ست چهارم کار به ضربات پنالتی کشید که در نهایت ایران با نتیجه ۳ بر ۲ در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و قهرمان شد.
تیم ملی واترپلوی ساحلی ایران پیش از این موفق شده بود در چهار دیدار قبلی خود برابر هنگکنگ، کره جنوبی، قزاقستان و تایلند به پیروزی برسد و به فینال مسابقات راه یابد.
واترپلوی ایران با ترکیب زیر در ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ حضور پیدا کرد:
مهدی یزدانخواه، اشکان ایرانپور طاری، امین قویدل حاجیآقا، حامد کریمی، حسین لالهسیاهپیرانی، علیرضا مهری، آرمان شمس.
کادرفنی:
حمید قدسینژاد (سرمربی)، محمد مهدی طیران (مربی)، دانیال خاکبان (سرپرست).
