۱۰۸ میلیون تن ذرت با سامانه بازارگاه در مازندران تامین شد

اسدالله تیموری در گفت وگو با خبرنگار مهر از اقدامات گسترده برای تأمین نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: اختصاص ۱۳ هزار و ۱۵۶ تن سبوس گندم، ۷ هزار تن کنسانتره و تأمین بیش از ۱۰۸ میلیون تن ذرت در سامانه بازارگاه از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور انجام شده است.

تیموری‌یانسری با اشاره به اهمیت همکاری‌های جهادی و شبانه‌روزی با تولیدکنندگان، اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۷ میلیون کیلوگرم جو و ۵ میلیون و ۲۹۲ هزار کیلوگرم سویا در سامانه بازارگاه تأمین و خریداری شده است. وی همچنین بر نظارت دقیق بر توزیع نهاده‌ها و فعالیت‌های نظارتی مستمر بر شرکت‌های تعاونی دامداران تأکید کرد.

تیموری‌یانسری از فعالیت‌های جهادی معاونت بهبود تولیدات دامی و همکاری با اداره کل دامپزشکی استان برای ارائه خدمات تخصصی به دامداران و آموزش بهره‌برداران در اردوهای جهادی خبر داد و گفت: این اقدامات به تقویت تولید و تأمین امنیت غذایی استان و کشور کمک کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تلاش‌های جمعی تولیدکنندگان و مسئولان جهاد کشاورزی، امنیت غذایی استان مازندران مستحکم‌تر از قبل شده است.