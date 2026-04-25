اجرای ۱۰۰ برنامه هفته کار و کارگر در گلستان

گرگان-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از تدارک ۱۰۰ برنامه در هفته کار و کارگر در ۱۴ شهرستان استان خبر داد و گفت: افزایش دستمزد کارگران تا سقف ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده است.