  استانها
  2. گیلان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

مقیمی: پاسخگویی به مردم و حضور میدانی مدیران در اولویت قرار گیرد

مقیمی: پاسخگویی به مردم و حضور میدانی مدیران در اولویت قرار گیرد

شفت- فرماندار شفت گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور میدانی و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم، رضایتمندی شهروندان را در اولویت کاری خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان ضمن تبریک ایام پیش‌رو و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: اردیبهشت‌ماه بهشت ایام و مناسبت‌هاست و از دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سی‌ام اردیبهشت، سالروز شهادت رئیس‌جمهور شهید، سرشار از مراسم و مناسبت‌های ارزشمند هستیم.

وی افزود: لازم است دستگاه‌های اجرایی اهتمام لازم را برای برگزاری این رویدادها داشته باشند تا بتوانیم این ایام و مناسبت‌ها را هرچه باشکوه‌تر برگزار کنیم.

فرماندار شفت با اشاره به پنجم اردیبهشت، سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس، گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته با وجود تهدیدها و فشارهای دشمنان، با اتکا به ایمان مردم، رهبری مدبرانه و رشادت نیروهای مسلح توانسته است با اقتدار در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشد.

مقیمی با بیان اینکه قدرت بازدارندگی کشور تنها در توان نظامی خلاصه نمی‌شود، افزود: شرایط اقتصادی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی نیز ارتقا یافته و امروز ایران به یک قدرت تأثیرگذار در منطقه تبدیل شده است.

وی ادامه داد: با پایداری ملت ایران، رهبری داهیانه و مجاهدت نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی ایران از یک کشور صرفاً منطقه‌ای به قدرتی فرامنطقه‌ای تبدیل شده و جایگاه خود را در نظام بین‌الملل ارتقا داده است.

رضایتمندی مردم در دستور کار همه مدیران قرار گیرد

مقیمی همچنین درباره برگزاری انتخابات اظهار کرد: هرچند انتخابات به تعویق افتاده است، اما شهرستان شفت آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را داشت و تمامی مراحل اجرایی به‌خوبی و مطابق قانون انجام شده بود.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مردم گفت: پاسخگویی ادارات به شهروندان باید تقویت شود و رضایتمندی مردم در دستور کار همه مدیران قرار گیرد.

فرماندار شفت با اشاره به مشکلات آب شرب در روستاهای دهستان چوبر تصریح کرد: با حضور میدانی مسئولان و همکاری مردم، مشکل آب شرب این منطقه برطرف شد و این موضوع نشان می‌دهد با پیگیری مستمر می‌توان بسیاری از مشکلات شهرستان را در همان سطح شهرستان حل کرد.

وی تأکید کرد: مدیران باید پاسخگوی تماس‌ها و مکاتبات باشند و حضور مستمر در شهرستان داشته باشند و خروج از شهرستان نیز باید با هماهنگی انجام شود.

مقیمی با اشاره به آغاز فصل کشاورزی افزود: ظرفیت‌های حوزه کشاورزی، بوم‌گردی و گردشگری در استان و شهرستان بسیار بالاست و باید در مسیر توسعه این بخش‌ها حرکت کنیم.

وی ادامه داد: سال گذشته فصل آبیاری با حدود ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب آغاز شد، اما امسال این رقم به حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب رسیده و دبی سد منجیل نیز از ۱۰۰ مترمکعب در ثانیه در سال گذشته به حدود ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه افزایش یافته است.

فرماندار شفت خاطرنشان کرد: سد منجیل ۱۴ شهرستان و حدود ۱۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی را تحت پوشش آبیاری قرار می‌دهد و با توجه به شرایط موجود امیدواریم سال زراعی خوبی برای کشاورزان رقم بخورد.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت چای نیز گفت: در سال گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان مطالبات چایکاران پرداخت شد و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز فصل خوبی برای محصولات کشاورزی از جمله چای و برنج باشد.

مقیمی در پایان با اشاره به فرارسیدن فصل گرما و احتمال ناترازی برق تأکید کرد: لازم است با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از بروز مشکلات در تأمین برق در تابستان جلوگیری کنیم.

