مقیمی: پاسخگویی به مردم و حضور میدانی مدیران در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان ضمن تبریک ایام پیشرو و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: اردیبهشتماه بهشت ایام و مناسبتهاست و از دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سیام اردیبهشت، سالروز شهادت رئیسجمهور شهید، سرشار از مراسم و مناسبتهای ارزشمند هستیم.
وی افزود: لازم است دستگاههای اجرایی اهتمام لازم را برای برگزاری این رویدادها داشته باشند تا بتوانیم این ایام و مناسبتها را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم.
فرماندار شفت با اشاره به پنجم اردیبهشت، سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس، گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته با وجود تهدیدها و فشارهای دشمنان، با اتکا به ایمان مردم، رهبری مدبرانه و رشادت نیروهای مسلح توانسته است با اقتدار در عرصههای مختلف حضور داشته باشد.
مقیمی با بیان اینکه قدرت بازدارندگی کشور تنها در توان نظامی خلاصه نمیشود، افزود: شرایط اقتصادی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی نیز ارتقا یافته و امروز ایران به یک قدرت تأثیرگذار در منطقه تبدیل شده است.
وی ادامه داد: با پایداری ملت ایران، رهبری داهیانه و مجاهدت نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی ایران از یک کشور صرفاً منطقهای به قدرتی فرامنطقهای تبدیل شده و جایگاه خود را در نظام بینالملل ارتقا داده است.
رضایتمندی مردم در دستور کار همه مدیران قرار گیرد
مقیمی همچنین درباره برگزاری انتخابات اظهار کرد: هرچند انتخابات به تعویق افتاده است، اما شهرستان شفت آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را داشت و تمامی مراحل اجرایی بهخوبی و مطابق قانون انجام شده بود.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مردم گفت: پاسخگویی ادارات به شهروندان باید تقویت شود و رضایتمندی مردم در دستور کار همه مدیران قرار گیرد.
فرماندار شفت با اشاره به مشکلات آب شرب در روستاهای دهستان چوبر تصریح کرد: با حضور میدانی مسئولان و همکاری مردم، مشکل آب شرب این منطقه برطرف شد و این موضوع نشان میدهد با پیگیری مستمر میتوان بسیاری از مشکلات شهرستان را در همان سطح شهرستان حل کرد.
وی تأکید کرد: مدیران باید پاسخگوی تماسها و مکاتبات باشند و حضور مستمر در شهرستان داشته باشند و خروج از شهرستان نیز باید با هماهنگی انجام شود.
مقیمی با اشاره به آغاز فصل کشاورزی افزود: ظرفیتهای حوزه کشاورزی، بومگردی و گردشگری در استان و شهرستان بسیار بالاست و باید در مسیر توسعه این بخشها حرکت کنیم.
وی ادامه داد: سال گذشته فصل آبیاری با حدود ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب آغاز شد، اما امسال این رقم به حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب رسیده و دبی سد منجیل نیز از ۱۰۰ مترمکعب در ثانیه در سال گذشته به حدود ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه افزایش یافته است.
فرماندار شفت خاطرنشان کرد: سد منجیل ۱۴ شهرستان و حدود ۱۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی را تحت پوشش آبیاری قرار میدهد و با توجه به شرایط موجود امیدواریم سال زراعی خوبی برای کشاورزان رقم بخورد.
وی با اشاره به آغاز فصل برداشت چای نیز گفت: در سال گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان مطالبات چایکاران پرداخت شد و پیشبینی میشود امسال نیز فصل خوبی برای محصولات کشاورزی از جمله چای و برنج باشد.
مقیمی در پایان با اشاره به فرارسیدن فصل گرما و احتمال ناترازی برق تأکید کرد: لازم است با صرفهجویی در مصرف انرژی، از بروز مشکلات در تأمین برق در تابستان جلوگیری کنیم.
