شکست جنگ روانی دشمن در ۵۶ شب حماسه بیداری مردم گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی با اشاره به تصمیم جدید شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: اگرچه ستاد انتخابات کشور و استان طبق برنامه برای برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت‌ماه آمادگی کامل داشت، اما با توجه به اولویت کنونی ملت در دفاع از وطن و حضور در تجمعات مقاومت، مقرر شد انتخابات دو ماه پس از اعلام پایان رسمی جنگ برگزار شود تا فرصت کافی برای مشارکت حداکثری مردم فراهم گردد.

وی با تحلیل ابعاد جنگ روانی دشمن در کنار تهاجم نظامی، اظهار کرد: دشمن با ترور رهبر به دنبال سرخوردگی ملت بود، اما خون مطهر ایشان، آحاد ملت را به هم پیوند داد. پاسخ یکپارچه رؤسای قوا و فرماندهان نظامی با شعار یک رهبر، یک ملت، یک راه به یاوه‌گویی‌های ترامپ، نشان داد که نقشه ایجاد شکاف در حاکمیت نیز نقش بر آب شده است.

حمیدی به پایداری خدمات دولتی اشاره کرد و گفت: به‌رغم تهاجم به برخی مخازن سوخت، قیمت بنزین تغییری نکرد و قطعی برق در زمستان به حداقل رسید. همچنین در حوزه نظارت بر بازار، طی ۴۰ روز اخیر پنج هزار بازرسی انجام و متخلفان بیش از ۲۳ میلیارد تومان جریمه شدند.

معاون استاندار گلستان با تجلیل از حضور آگاهانه مردم در ۵۶ شب گذشته، خاطرنشان کرد: در تجمعات ما، برادران اهل سنت و تشیع، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها با لباس‌های محلی، تصویری بی‌نظیر از وحدت را خلق کرده‌اند. این تجمعات کاملاً خودجوش بوده و حتی موکب‌های اداری با هزینه شخصی کارمندان اداره می‌شوند.

وی با تشکر از نقش راهبردی ائمه جمعه، فرمانداران، سپاه، بسیج و تمامی برگزارکنندگان تجمعات، تأکید کرد: ائمه جمعه به عنوان پدران معنوی، نقش بزرگی در مدیریت اجرایی و رفع اختلافات احتمالی در شهرستان‌ها دارند که این همدلی، ضامن پیروزی نهایی است.