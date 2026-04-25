به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین در واکنش به یاوهگوییهای رئیس جمهور متوهم آمریکا که به منظور اختلاف افکنی در میان مسئولین کشور، عدهای را تندرو و عدهای را میانهرو توصیف کرده بود، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بارزترین توصیف برای این روزهای ایران اسلامی، اتحاد و انسجام ملی است. این وحدت در تمام ارکان نظام اسلامی حول محور فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) برقرار و نمایان است؛ به شکرانه این یکپارچگی، جبهه سپاس بر آستان الهی میساییم.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، وحدت بین قوای سه گانه، نیروهای مسلح و مردم را تبریک میگوید و همگان را به هوشیاری در برابر عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی دشمن به منظور تردید افکنی و آسیب رساندن به وحدت؛ عنصر حیاتی اقتدار، دعوت میکند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
قم- جامعه مدرسین حوزه در واکنش به یاوهگوییهای رئیس جمهور متوهم آمریکا که به منظور اختلاف افکنی در میان مسئولین کشور بوده است، واکنش نشان داد.
