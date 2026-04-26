خبرگزاری مهر، گروه استانها؛امیرماهان محمدی یکتا: در شرایطی که تحولات منطقهای و بینالمللی با سرعت در حال تغییر است، شواهد و مواضع رسمی در داخل کشور نشان میدهد که برخلاف تلاشهای گسترده رسانهای و سیاسی دشمنان، انسجام ملی میان مردم و مسئولان بیش از هر زمان دیگری تقویت شده است.
تحلیلگران معتقدند پروژه اصلی دشمن در مقطع کنونی، ایجاد شکاف اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی از طریق جنگ روانی و رسانهای است؛ پروژهای که به گفته بسیاری از کارشناسان، با هوشیاری جامعه ایرانی تاکنون ناکام مانده است.
در همین راستا، حجتالاسلام منصور باقربیک تبریزی مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت وحدت ملی اظهار داشت: دشمن پس از ناکامیهای مکرر در عرصههای مختلف، امروز تمرکز خود را بر ایجاد دوگانگی میان مردم و مسئولان قرار داده است. اما واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد؛ ما شاهد همدلی عمیقتری نسبت به گذشته هستیم.
وی با اشاره به فضای عمومی کشور افزود: پیامهای صادر شده از سوی مسئولان ارشد و همراهی مردم در بزنگاههای حساس، نشاندهنده شکلگیری یک فهم مشترک از شرایط است. این همان نقطهای است که دشمن را دچار خطای محاسباتی کرده است.
شامگاه پنجشنبه نیز، محمدصادق معتمدیان، عضو هیئت دولت و استاندار تهران در پیامی که به صورت هماهنگ با مسئولان ارشد نظام منتشر شد بر همین موضوع تأکید کرد و در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در ایران ما تندرو و میانهرو وجود ندارد؛همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
پس از شکست در میدانهای دیگر، تمرکز دشمن بر تأثیرگذاری بر افکار عمومی است
حجتالاسلام مهدی خوبانی، امام جمعه ملارد، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر جنگ رسانهای را مهمترین ابزار فعلی دشمن دانست و افزود: پس از شکست در میدانهای دیگر، تمرکز دشمن بر تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. هدف اصلی، تضعیف اعتماد مردم نسبت به مسئولان و ایجاد تردید در تصمیمگیریهای کلان کشور است.
او با اشاره به مفهوم «تبیین» تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند نگاه دقیق، تحلیلی و دور از شتابزدگی به اخبار است، هر خبری را نباید بهسرعت پذیرفت، بهویژه اخباری که از سوی رسانههای معاند منتشر میشود.
در ادامه این رویکرد، حجتالاسلام کریمانی، از کارشناسان مذهبی و فعالان اجتماعی دماوند نیز با اشاره به برخی روایتسازیهای رسانههای خارجی به خبرنگار مهر گفت: یکی از تاکتیکهای شکستخورده دشمن، القای اختلاف در سطوح مدیریتی کشور است؛ اینکه بخواهند چنین نشان دهند که در داخل حاکمیت شکاف وجود دارد. اما پیامهای هماهنگ مسئولان و حضور آگاهانه مردم، این سناریو را نیز خنثی کرده است.
به گفته کارشناسان، این نوع عملیات روانی با هدف القای چنددستگی طراحی میشود، در حالی که شواهد عینی از انسجام در تصمیمگیریها حکایت دارد، در همین زمینه، حجتالاسلام سید حسین حسینی امام جمعه پردیس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد:در شرایطی که دشمن تلاش میکند فضای ناامیدی ایجاد کند، مواضع هماهنگ مسئولان بهمثابه یک پیام واحد، موجب تقویت روحیه عمومی شده است.
وی افزود: برخلاف آنچه القا میشود، در کشور دوگانهای میان جریانها وجود ندارد. همه در چارچوب منافع ملی و با تبعیت از رهبری، در یک مسیر حرکت میکنند.
ملت ایران هرگز میدان را خالی نکرده است
از سوی دیگر، حجتالاسلام حجتالله اسماعیلی، امام جمعه قرچک نیز با تأکید بر نقش مردم در حفظ انسجام ملی به خبرنگار مهر گفت: ملت ایران در طول سالهای گذشته سختیهای فراوانی را پشت سر گذاشته، اما هرگز میدان را خالی نکرده است. همین حضور مستمر، مهمترین عامل ناکامی دشمنان بوده است.
او با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در جامعه تصریح کرد: اگر امید در جامعه حفظ شود، بسیاری از توطئهها بیاثر خواهد شد. دشمن دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است، اما مردم با بصیرت خود این نقشه را خنثی کردهاند.
در کنار این اظهارات، تحلیلگران بر این باورند که یکی از محورهای اصلی جنگ رسانهای، تخریب چهره مسئولان و ایجاد بیاعتمادی نسبت به آنهاست. در همین زمینه، حجتالاسلام باقربیک تبریزی نیز در ادامه گفتوگوی خود تأکید کرد: انتقاد سازنده، حق مردم است، اما تبدیل آن به بیاعتمادی فراگیر، همان چیزی است که دشمن دنبال میکند. باید مرز میان مطالبهگری و تخریب را بهخوبی تشخیص داد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی شفاف افزود: مسئولان نیز باید در چارچوب مصالح ملی، مردم را در جریان امور قرار دهند. این شفافیت، خود عاملی برای تقویت اعتماد و جلوگیری از شکلگیری شایعات است.
بررسی فضای رسانهای نشان میدهد که بخشی از عملیات روانی دشمن، از طریق انتشار اخبار جهتدار و تحلیلهای القایی دنبال میشود، در این میان، برخی کارشناسان هشدار میدهند که مصرف بیدقت این محتواها میتواند به تشدید فضای بیاعتمادی کمک کند.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ این وحدت هستیم
در همین ارتباط، حجتالاسلام خوبانی نیز هشدار داده بود: برخی رسانههای خارجی اساساً با هدف تأمین منافع ملت ایران فعالیت نمیکنند و لازم است مخاطبان با دقت و هوشیاری بیشتری به تحلیل محتوای آنها بپردازند.
در مجموع، آنچه از مجموعه اظهارات مسئولان و تحلیلگران برمیآید، تأکید بر این واقعیت است که پروژه تفرقهافکنی دشمن، با وجود سرمایه اجتماعی موجود در کشور، به نتیجه نرسیده است.
انسجام میان مردم و حاکمیت، همراه با افزایش سطح آگاهی عمومی، بهعنوان مهمترین مانع در برابر این سناریو شناخته میشود.
حجتالاسلام باقربیک تبریزی در پایان این گفتوگو خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ این وحدت هستیم. تجربه نشان داده هرجا در کنار هم بودهایم، دشمن عقبنشینی کرده است. این سرمایه را باید حفظ و تقویت کرد.
به نظر میرسد در شرایط فعلی، تداوم این همبستگی و ارتقای سطح تحلیل جامعه، میتواند مسیر آینده را با ثبات بیشتری همراه کند؛ مسیری که به گفته بسیاری از ناظران، مهمترین پاسخ به تلاشهای تفرقهافکنانه دشمن خواهد بود.
