به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مشهدیزاده ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر سابق و سرپرست جدید جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی اظهار کرد: اعضای این جمعیت در شرایط سخت به گروههای مختلف مردم آسیبدیده از حوادث خدمات ارائه میکنند و هلالاحمر، گرهگشای بسیاری از مشکلات جامعه است.
وی با بیان اینکه رویکرد رئیس جمعیت هلالاحمر کشور بر این اساس است که هیچ کاری نباید بر زمین بماند، تصریح کرد: در شرایطی که نقاط مختلف تهران مورد اصابت قرار گرفته بود، اعزام نیروها، هماهنگی و پشتیبانی از آنها کاری بسیار دشوار به شمار میرفت.
مشهدیزاده خاطرنشان کرد: مستندسازی تمامی حوادث در مناطق مسکونی، اداری و سایر بخشها در جریان جنگهای ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم انجام و برای فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ ارسال شد.
معاون جمعیت هلالاحمر کشور افزود: این گزارشها موجب شد در نخستین روزهای آتشبس، نماینده این فدراسیون به ایران سفر کرده و از مناطق مورد نظر بازدید کند.
وی ادامه داد: در دوره جدید مدیریت جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی، باید ساختمان نیمهتمام این جمعیت تکمیل و بهرهبرداری از آن آغاز شود.
مشهدیزاده یادآور شد: چارت جدید تمامی سازمانهای هلالاحمر در دست تدوین است و در این راستا برای تمامی پستهای خالی، مجوزهای استخدامی اخذ شده است.
وی تصریح کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور با بیش از ۶ هزار درخواست استخدام هلالاحمر موافقت کرده و پس از پایان شرایط جنگی، آزمون مربوطه برگزار خواهد شد.
معاون جمعیت هلالاحمر کشور تأکید کرد: با وجود شرایط جنگی، منابع مالی مناسبی جذب شده و با همکاری استانداری خراسان جنوبی، امیدواریم مشکلات موجود برطرف شود.
وی افزود: ناوگان موتوری هلالاحمر نیز با خرید حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو، آمبولانس و موتور امدادی، متحول خواهد شد.
