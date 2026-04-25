فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری راه‌های استان اظهار کرد: طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۴۱ کیلومتر روکش آسفالت گرم در سطح راه‌های استان اجرا شده است.

وی افزود: همچنین ۲۲ کیلومتر روکش ماسه آسفالت، ۲۵۳ کیلومتر لکه‌گیری با آسفالت گرم، ۹۱ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی و ۳۳ کیلومتر عملیات درزگیری در راه‌های شریانی استان انجام شده است.

مرادی تأکید کرد:در سال گذشته ۴۷ پروژه در این حوزه با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا بوده و در راستای بهبود کیفیت راه‌ها و افزایش ایمنی تردد در دستور کار قرار دارد.