۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

مرادی: ۴۷ پروژه نگهداری راه‌ها در گیلان اجرا شده است

رشت - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از اجرای ۴۷ پروژه نگهداری راه‌ها در سطح استان با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری راه‌های استان اظهار کرد: طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۴۱ کیلومتر روکش آسفالت گرم در سطح راه‌های استان اجرا شده است.

وی افزود: همچنین ۲۲ کیلومتر روکش ماسه آسفالت، ۲۵۳ کیلومتر لکه‌گیری با آسفالت گرم، ۹۱ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی و ۳۳ کیلومتر عملیات درزگیری در راه‌های شریانی استان انجام شده است.

مرادی تأکید کرد:در سال گذشته ۴۷ پروژه در این حوزه با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا بوده و در راستای بهبود کیفیت راه‌ها و افزایش ایمنی تردد در دستور کار قرار دارد.

