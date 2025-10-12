به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طی شش‌ماهه ابتدای سال جاری بیش از ۸۱۷ کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان بهسازی و روکش شده است.

وی عنوان کرد: باهدف افزایش طول عمر جاده‌ها، کاهش تصادفات و ارتقای رضایت‌مندی کاربران جاده‌ای از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه سال جاری، ۸۱۷.۷ کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان بهسازی و روکش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، ادامه داد: در حوزه راه‌های اصلی از ۵۰۱.۷ کیلومتر روکش آسفالت و بهسازی شده است که از این مقدار، ۱۹۶.۸ کیلومتر روکش تقویتی، ۸۸ کیلومتر روکش حفاظتی و ۲۱۶.۸ کیلومتر بهسازی اجرا شده است.

امرایی، بیان کرد: در حوزه بهسازی و روکش آسفالت روستایی ۱۹۵ کیلومتر آسفالت گرم و حفاظتی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه راه‌های فرعی در مجموع ۱۲۱ کیلومتر روکش آسفالت اجرا شده است، افزود: از این مقدار ۵۷.۵ به‌صورت روکش تقویتی آسفالت گرم، ۱۲.۳ کیلومتر آسفالت رگلاژی و ۵۱.۲ کیلومتر روکش حفاظتی اسلاری سیل انجام شده است.