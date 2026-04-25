۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

پیش‌بینی تولید ۵۳۰ هزار تن گندم در استان اردبیل

اردبیل- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، از آمادگی ۴۲ مرکز خریددولتی برای خریدم گندم، از۵ خرداد تا پایان شهریور خبر داد و گفت: تولید ۵۳۰ هزار تن گندم در استان اردبیل پیش بینی می شود.

علی‌حسین احدی عالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی تولید ۵۳۰ هزار تن گندم در استان اردبیل اظهار کرد: نیاز داخلی استان اردبیل حدود ۲۵۰ هزار تن گندم است و مابقی محصول مازاد بر نیاز استان به سایر نقاط کشور ارسال خواهد شد.

۴۲ مرکز خرید دولتی در سطح استان آماده خرید تضمینی گندم

وی افزود: از ۱۵ خرداد تا پایان شهریورماه، ۴۲ مرکز خرید دولتی در سطح استان آماده خرید تضمینی گندم از کشاورزان هستند. ما تمام تدابیر لازم برای برداشت، امکانات لجستیکی و حمل‌ونقل، سیلوهای خرید و رعایت اصول بهداشتی را فراهم کرده‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تأکید بر پرداخت به موقع وجه گندمکاران و تأمین سوخت کمباین‌داران گفت: انجام معاینه فنی کمباین‌ها برای کاهش ریزش دانه الزامی است. همچنین اطلاع‌رسانی گسترده برای ممانعت از آتش زدن بقایای گیاهی (کاه و کلش) در دستور کار قرار دارد.

تشویق کشاورزان به تحویل محصول به مراکز دولتی

احدی عالی در ادامه از تشکیل کمیته نظارت بر خرید و برگزاری دوره‌های آموزشی برای کمباین‌داران خبر داد و افزود: برای تسهیل فرآیند خرید و تشویق کشاورزان به تحویل محصول به مراکز دولتی، هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل در پایان با هشدار جدی خطاب به سودجویان احتمالی تأکید کرد: هر کس در روند خرید تضمینی گندم اخلال ایجاد کند، با قاطعیت و بدون اغماض با او برخورد خواهد شد.

