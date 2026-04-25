علیحسین احدی عالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی تولید ۵۳۰ هزار تن گندم در استان اردبیل اظهار کرد: نیاز داخلی استان اردبیل حدود ۲۵۰ هزار تن گندم است و مابقی محصول مازاد بر نیاز استان به سایر نقاط کشور ارسال خواهد شد.
۴۲ مرکز خرید دولتی در سطح استان آماده خرید تضمینی گندم
وی افزود: از ۱۵ خرداد تا پایان شهریورماه، ۴۲ مرکز خرید دولتی در سطح استان آماده خرید تضمینی گندم از کشاورزان هستند. ما تمام تدابیر لازم برای برداشت، امکانات لجستیکی و حملونقل، سیلوهای خرید و رعایت اصول بهداشتی را فراهم کردهایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تأکید بر پرداخت به موقع وجه گندمکاران و تأمین سوخت کمباینداران گفت: انجام معاینه فنی کمباینها برای کاهش ریزش دانه الزامی است. همچنین اطلاعرسانی گسترده برای ممانعت از آتش زدن بقایای گیاهی (کاه و کلش) در دستور کار قرار دارد.
تشویق کشاورزان به تحویل محصول به مراکز دولتی
احدی عالی در ادامه از تشکیل کمیته نظارت بر خرید و برگزاری دورههای آموزشی برای کمباینداران خبر داد و افزود: برای تسهیل فرآیند خرید و تشویق کشاورزان به تحویل محصول به مراکز دولتی، هماهنگیهای لازم انجام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل در پایان با هشدار جدی خطاب به سودجویان احتمالی تأکید کرد: هر کس در روند خرید تضمینی گندم اخلال ایجاد کند، با قاطعیت و بدون اغماض با او برخورد خواهد شد.
