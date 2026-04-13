  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۸

هشدار جهادکشاورزی اردبیل به گندم‌کاران؛مراقب بیماری زنگ زرد باشید

اردبیل – مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، با صدور هشداری جدی به کشاورزان، نسبت به شیوع بیماری «زنگ زرد» در مزارع گندم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به ویژگی‌های اقلیمی استان، ارقام حساس و نیمه‌حساس گندم در شهرستان‌های گرمسیری و همچنین شرایط مساعد در مناطق سردسیری، همگی در معرض خطر ابتلا به بیماری زنگ زرد قرار دارند.» وی تأکید کرد که در صورت مشاهده علائم آلودگی، کشاورزان باید بلافاصله با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی یا مدیریت شهرستان‌های تابعه، با کارشناسان مشورت کرده و طبق دستورالعمل فنی، نسبت به تهیه قارچ‌کش‌های مناسب اقدام نمایند.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه منابع آب و خاک، بر ضرورت تغییر رویکرد از «افزایش سطح زیر کشت» به سمت «افزایش عملکرد در واحد سطح» تأکید کرد. وی افزود: «با توجه به امکان بسیار کم افزایش سطح زیر کشت گندم، بیشترین تمرکز باید بر اصلاح کیفیت محصول، کاهش ضایعات و به‌ویژه به‌کارگیری روش‌های علمی برای به حداقل رساندن آفات و بیماری‌ها در این محصول استراتژیک باشد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با توصیه جدی به کشاورزان، بر ضرورت حفظ ارتباط مستمر با کارشناسان زراعت، حفظ نباتات و ترویج تاکید کرد تا از آخرین یافته‌های فنی برای تولید حداکثری بهره‌مند شوند.

وی همچنین هشدار داد: «برای جلوگیری از ورود سموم تقلبی و بی‌کیفیت به زنجیره تولید، کشاورزان تنها باید از مراکز توزیع مجاز سموم کشاورزی اقدام به خرید کنند و از تهیه قارچ‌کش‌ها از فروشندگان دوره‌گرد یا مراکز غیرمجاز خودداری نمایند.

کد مطلب 6800463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها