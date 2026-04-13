به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به ویژگیهای اقلیمی استان، ارقام حساس و نیمهحساس گندم در شهرستانهای گرمسیری و همچنین شرایط مساعد در مناطق سردسیری، همگی در معرض خطر ابتلا به بیماری زنگ زرد قرار دارند.» وی تأکید کرد که در صورت مشاهده علائم آلودگی، کشاورزان باید بلافاصله با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی یا مدیریت شهرستانهای تابعه، با کارشناسان مشورت کرده و طبق دستورالعمل فنی، نسبت به تهیه قارچکشهای مناسب اقدام نمایند.
وی با اشاره به محدودیتهای موجود در زمینه منابع آب و خاک، بر ضرورت تغییر رویکرد از «افزایش سطح زیر کشت» به سمت «افزایش عملکرد در واحد سطح» تأکید کرد. وی افزود: «با توجه به امکان بسیار کم افزایش سطح زیر کشت گندم، بیشترین تمرکز باید بر اصلاح کیفیت محصول، کاهش ضایعات و بهویژه بهکارگیری روشهای علمی برای به حداقل رساندن آفات و بیماریها در این محصول استراتژیک باشد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با توصیه جدی به کشاورزان، بر ضرورت حفظ ارتباط مستمر با کارشناسان زراعت، حفظ نباتات و ترویج تاکید کرد تا از آخرین یافتههای فنی برای تولید حداکثری بهرهمند شوند.
وی همچنین هشدار داد: «برای جلوگیری از ورود سموم تقلبی و بیکیفیت به زنجیره تولید، کشاورزان تنها باید از مراکز توزیع مجاز سموم کشاورزی اقدام به خرید کنند و از تهیه قارچکشها از فروشندگان دورهگرد یا مراکز غیرمجاز خودداری نمایند.
