مهری: ۹۷ مرکز خرید تضمینی گندم در گلستان آماده فعالیت است

روح‌الله مهری در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی گسترده استان برای آغاز خرید تضمینی گندم خبر داد و اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی، امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم در گلستان تولید خواهد شد و پیش‌بینی ما خرید بیش از یک میلیون تن از این محصول راهبردی از کشاورزان استان است.

وی افزود: برای اجرای مطلوب خرید تضمینی، تاکنون ۹۷ مرکز خرید گندم در سطح استان پیش‌بینی شده که این مراکز به‌صورت تدریجی و متناسب با آغاز برداشت در مناطق مختلف فعال خواهند شد و احتمال افزایش تعداد مراکز تا حدود ۱۰۰ مرکز نیز وجود دارد.

مهری درباره زمان آغاز برداشت گندم نیز گفت: زمان دقیق برداشت به شرایط آب‌وهوایی و اعلام رسمی سازمان جهاد کشاورزی بستگی دارد، اما پیش‌بینی می‌شود برداشت گندم از ابتدای خردادماه آغاز شود. پس از اعلام رسمی، مراکز خرید در شهرستان‌ها نیز به سرعت فعال خواهند شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با اشاره به عملکرد سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ۶۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری شد که این میزان از طریق حدود ۸۹ مرکز خرید انجام شد.

وی تأکید کرد: با توجه به افزایش پیش‌بینی تولید در سال جاری، حجم عملیات خرید نیز بالاتر خواهد بود و تلاش می‌شود با افزایش تعداد مراکز و تسهیل فرآیند تحویل، خرید گندم با سرعت و رضایت بیشتری انجام شود.

مهری همچنین درباره خرید کلزا در سال جاری گفت: همانند سال گذشته، خرید کلزا توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و مباشرت آن نیز بر عهده تعاون روستایی خواهد بود و اداره کل غله تمرکز خود را بر خرید تضمینی گندم قرار داده است.