احدی عالی:یارانه کالاهای اساسی به سفره مردم انتقال می یابد

اردبیل-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت:یارانه کالاهای اساسی به سفره مردم انتقال می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین احدی عالی صبح دوشنبه در جلسه شورای معاونین در تشریح تغییر در یارانه کالاهای اساسی اظهار کرد: دولت ایران با هدف ایجاد شفافیت و افزایش کارآیی در توزیع یارانه‌ها، سیاست جدیدی را به اجرا درآورد که شامل حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین کالاهای اساسی و انتقال مستقیم معادل ریالی منابع آزادشده به خانوارها در قالب اعتبار کالابرگ است.

وی افزود: این تصمیم محوری، یارانه‌دهی را از واردکنندگان و تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌کند تا منافع حمایتی به‌طور شفاف و قابل ردیابی به دست خانوارها برسد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل گفت: بر اساس این سیاست، ارز ترجیحی که پیشتر برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی مانند روغن، شکر و برنج تخصیص می‌یافت، حذف شده است. از این پس، تأمین ارز این اقلام از تالار دوم مرکز مبادله (نرخ بازار آزاد) انجام خواهد شد.
احدی عالی ادامه داد: خط قرمز دولت دیده شدن یارانه در سفره مردم است و هدف اصلی از اجرای این طرح انتقال یارانه به انتهای زنجیره و تضمین مشاهده مستقیم منافع آن در سبد خرید مردم می‌باشد.

وی بیان داشت: با وجود این تغییر گسترده، برخی اقلام حساس نظیر دارو و گندم همچنان از شمول حذف ارز ترجیحی مستثنی بوده و با نرخ حمایتی تأمین می‌شوند.

وی همچنین در تبیین سازوکارهای جدید، به روش‌هایی چون استفاده از ارز حاصل از صادرات، تهاتر کالا به کالا، و استفاده از ارز تعزیراتی برای متخلفان ارزی جهت تأمین نهاده‌ها اشاره کرد.

