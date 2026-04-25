۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

پرواز جنگنده‌های انگلیس در واکنش به پهپادهای روسیه

دو جنگنده تایفون نیروی هوایی انگلیس از یک پایگاه هوایی رومانی برای رهگیری پهپادهای روسی به پرواز درآمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ۲ فروند جنگنده تایفون نیروی هوایی سلطنتی انگلیس از یک پایگاه هوایی رومانی برای رهگیری پهپادهای روسی نزدیک حریم هوایی ناتو به پرواز درآمدند؛ اگرچه آتشی نگشودند.

منابع نظامی لندن در این خصوص ادعا کردند که این جت‌ های جنگنده وارد حریم هوایی اوکراین نشده‌ اند!

مقامات رومانیایی گزارش دادند که جنگنده های تایفون نیروی هوایی سلطنتی انگلیس ساعت ۲ بامداد شنبه در پاسخ به تهدید پهپادی به پرواز درآمدند، تماس راداری با اهداف برقرار کردند و در صورت لزوم مجوز درگیری داشتند.

سخنگوی وزارت دفاع رومانی نیز اعلام کرد: سامانه‌ های راداری چند هدف هوایی را که نزدیک رنی (منطقه اودسا) به خاک رومانی نزدیک می‌ شدند، ردیابی کردند.

    • صادق IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      ترامپ آشغال نفهم که دنبال جایزه صلح نوبل بودبااقدامات کثیفش عامل جنگ و ناامنی وکشتاردرتمام نقاط جهان شد.ترامپ بایداعدام بشه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها