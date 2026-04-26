روسیه حمله پهپادی اوکراین را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی شب گذشته، سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۲۰۳ فروند هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، وولوگدا، ولادیمیر، ورونژ، کالوگا، لیپتسک، نووگورود، روستوف، ریازان، اسمولنسک، تامبوف، تور، یاروسلاول، منطقه مسکو، جمهوری کریمه و دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.