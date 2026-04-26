۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

روسیه حمله پهپادی اوکراین را دفع کرد

روسیه حمله پهپادی اوکراین را دفع کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تهاجم ۲۰۳ پهپاد اوکراینی به خاک این کشور را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی شب گذشته، سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۲۰۳ فروند هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، وولوگدا، ولادیمیر، ورونژ، کالوگا، لیپتسک، نووگورود، روستوف، ریازان، اسمولنسک، تامبوف، تور، یاروسلاول، منطقه مسکو، جمهوری کریمه و دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      0 0
      روسیه یکی از اعضای همیشگی شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

