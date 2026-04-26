حملات گسترده روسیه علیه جنوب شرق اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای روسیه طی روز گذشته حملات گسترده ای را علیه شهر دنیپرو واقع در جنوب شرق اوکراین انجام دادند. حملات مذکور با استفاده از پهپادها و موشک ها صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، منطقه مذکور طی جنگ چهار ساله میان اوکراین و روسیه چندین بار مورد هدف قرار گرفته است.

در جریان حمله نخست بخشی از یک ساختمان در این منطقه فرو ریخت.

همچنین گزارش شده که این حملات ۲۰ ساعت به طول انجامیده است. فرماندهان اوکراینی نیز از شلیک ۶۱۹ پهپاد و ۴۷ موشک توسط روسیه خبر داده اند.

صبح شنبه نیز ستون های دود در اوکراین مشاهده شده بود. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که مواضع نظامی و صنعتی را در دنیپرو هدف قرار داده است.