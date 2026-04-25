۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در مشهد آغاز شد

مشهد- رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توان‌یابان خراسان رضوی گفت: مرحله یازدهم اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشور روز شنبه در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی آخوندی اظهار کرد: مرحله یازدهم اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشور به مدت ۱۰ روز در سالن ورزشی فیاض بخش ادامه دارد.

رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توان‌یابان خراسان رضوی افزود: غلامرضا نامی به عنوان مربی، هدایت تیمی را بر عهده دارد که هفت ورزشکار خراسان رضوی شامل حسن عبدی، فواد مظفری، الیاس مرتضی‌مقدم، مظاهر پایداری، امید استادی و سامان فکوریان در آن حضور دارند.

وی ادامه داد: همچنین، مرحله دوازدهم اردوی تیم ملی پاراشنا نیز از هفتم اردیبهشت‌ماه به مدت سه هفته در مشهد برپا خواهد شد.

آخوندی اظهار کرد: این اردوها به منظور آمادگی برای اعزام به مسابقات پاراآسیایی ناگویای ژاپن ۲۰۲۶ برگزار می شود.

