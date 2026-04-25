۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

تیراندازی داخل بیمارستانی در شیکاگو آمریکا؛ ۲ افسر پلیس زخمی شدند

تیراندازی داخل بیمارستانی در شیکاگو آمریکا؛ ۲ افسر پلیس زخمی شدند

در حادثه تیراندازی داخل بیمارستانی در شیکاگو آمریکا، ۲ افسر پلیس زخمی شدند؛ حال یکی از آن ها وخیم گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، مقامات آگاه در آمریکا اعلام کردند که پس از تیراندازی داخل بیمارستانی در شیکاگو که منجر به زخمی شدن ۲ افسر پلیس در صبح روز شنبه شد، عملیات تعقیب و گریز در جریان است.

بر اساس اعلام این رسانه، حوالی ساعت ۱۰:۴۵ صبح، ۲ افسر پلیس شیکاگو در بیمارستان Endeavor Health Swedish واقع در خیابان ۵۱۴۰ شمالی کالیفرنیا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

پلیس اعلام کرد که حال یکی از افسران وخیم است.

جیم گاردینر، عضو شورای شهر شیکاگو، در پستی در شبکه‌ های اجتماعی نوشت: گزارش شده است که ۲ افسر پلیس شیکاگو توسط یک مظنون در بیمارستان سوئدی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. این اتفاق حدود ساعت ۱۰:۴۵ صبح رخ داده است. مظنون هنوز متواری است.

