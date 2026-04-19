  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

زخمی شدن ۳ دانشجو در تیراندازی آیووا در آمریکا

زخمی شدن ۳ دانشجو در تیراندازی آیووا در آمریکا

در پی وقوع تیراندازی نزدیک دانشگاه آیووا، دست‌ کم ۳ دانشجو زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ان بی سی»، ماموران اداره پلیس شهر آیووا در آمریکا بامداد امروز یکشنبه پس از دریافت گزارشی مبنی بر یک درگیری گسترده، به بلوک ۱۰۰ خیابان کالج شرقی در مرکز شهر آیووا سیتی اعزام شدند.

مأمورانی که به محل حادثه رسیده بودند، صدای تیراندازی را شنیدند. شرایط دقیق پیرامون این درگیری هنوز مشخص نیست. ویدئویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، ظاهراً درگیری میان افراد نزدیک دانشگاه آیووا قبل از تیراندازی را نشان می‌ دهد.

پلیس از مردم خواست تا از منطقه حادثه دور بمانند.

امدادگران گزارش دادند که حداقل ۳ دانشجو با جراحات ناشی از تیراندازی زخمی شده‌اند.

سخنگوی مراقبت‌ های بهداشتی دانشگاه آیووا تأیید کرد که این مرکز بیماران حادثه را پذیرفته و در حال ارزیابی شدت جراحات آنها است.

این سخنگو هیچ خبر جدیدی در مورد وضعیت قربانیان ارائه نکرد.

کد مطلب 6805433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها