زخمی شدن ۳ دانشجو در تیراندازی آیووا در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ان بی سی»، ماموران اداره پلیس شهر آیووا در آمریکا بامداد امروز یکشنبه پس از دریافت گزارشی مبنی بر یک درگیری گسترده، به بلوک ۱۰۰ خیابان کالج شرقی در مرکز شهر آیووا سیتی اعزام شدند.

مأمورانی که به محل حادثه رسیده بودند، صدای تیراندازی را شنیدند. شرایط دقیق پیرامون این درگیری هنوز مشخص نیست. ویدئویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، ظاهراً درگیری میان افراد نزدیک دانشگاه آیووا قبل از تیراندازی را نشان می‌ دهد.

پلیس از مردم خواست تا از منطقه حادثه دور بمانند.

امدادگران گزارش دادند که حداقل ۳ دانشجو با جراحات ناشی از تیراندازی زخمی شده‌اند.

سخنگوی مراقبت‌ های بهداشتی دانشگاه آیووا تأیید کرد که این مرکز بیماران حادثه را پذیرفته و در حال ارزیابی شدت جراحات آنها است.

این سخنگو هیچ خبر جدیدی در مورد وضعیت قربانیان ارائه نکرد.