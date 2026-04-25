رفیعی: ایستادگی مردم قواعد نظامی و سیاسی دنیا را تغییر داد

حجتالاسلام حمید رفیعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دورانی که تاریخ بشریت شاهد جلوههایی از سبقت گرفتن در نیکیها و مبارزهای بیامان برای اعتلای حق است، حضور پرشور و حماسی مردم در میدانها تصویری الهامبخش از دفاع از ارزشها و مصداق بارز «سبقت گرفتن در خوبیها» و «مبارزه» است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با استناد به آیات شریفه قرآن و سخنان رهبر معظم انقلاب افزود: اگر کسی در تجمعات شبانه در میدان شهر حاضر شد، ایدهپردازی کرد، عملیات انجام داد، حتی مورد سرزنش دشمنان قرار گرفت، او برنده تاریخ خواهد بود.
رفیعی با اشاره به آیه شریفه «وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ» (از سرزنش سرزنشکنندگان باکی ندارند)، ریشه این ایستادگی را در اعتقادی راسخ به خداوند و دین مبین اسلام دانست.
وی یادآور شد: تشکیل دین اسلام نیز با مقاومت در برابر سرزنشها آغاز شد، آنگاه که خدیجه کبری (س)، امیرالمومنین (ع)، پیامبر (ص) و جمع محدودی از مسلمانان با وجود تمسخرها و سرزنشهای دشمنان، بر عقیده خویش استوار ماندند.
حجتالاسلام رفیعی با استناد به آیه «و لینصرن الله من ینصره» و آیه «ان تنصرالله ینصرکم»، مسئله «نصرت الهی» را محور اصلی پیروزیها خواند و با تأکید بر صداقت خداوند در وعدههایش ابراز داشت: خدایی که وعده کرده است اگر دین خدا را یاری کنید و بر اعتقاد و مسیرتان استوار باشید، همان خداوند شما را یاری خواهد کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به جنگ اخیر اظهار کرد: ما در این ایم که سرتاسر آن حماسه بود، شاهد عینی نصرت الهی در میدان عمل بودیم.
حجتالاسلام رفیعی حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف را «معجزه امروزی» توصیف کرد و به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر «مبعوث شدن مردم» اشاره نمود و افزود: چه کسی تصور میکرد مردم بیش از پنجاه شب، زندگی را تعطیل کرده و در میدان حاضر باشند؟ این حضور با معجزات الهی که در قرآن بیان شده است تنها میتواند معنا شود.
وی تأکید کرد: ما در مقابل ابرقدرتهایی قد علم کردیم و ایستادیم که سالها گمان میکردند با قدرت خود، با موشک، پهپاد و پدافند، میتوانند کشور و ملت ما را هم مانند برخی از کشورها از پا دربیاورند. امروز حرف برتر و دست برتر با ماست و ما با تمام مشکلات اعم از تحریم، دشمنان داخلی و خارجی توانستیم قواعد نظامی و سیاسی دنیا را عوض کنیم و این از امدادهای الهی بود.
حجتالاسلام رفیعی با هشدار نسبت به جنگ رسانهای تصریح کرد: نباید گرفتار رسانهها شویم. اگر در جنگ سخت پیروز شدیم، در جنگ رسانهای ممکن است کم بیاوریم و باید با تکیه بر هوشیاریمان در برابر دروغها و تهدیدات دشمن در فضای مجازی غلبه کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با الهام از قیام عاشورا و امام حسین (ع)، شکست را در «خون دادن» ندانست و بیان کرد: کسی که خون بیشتری از او رفت یا کشته بیشتری داد، لزوماً محکوم به شکست نیست. این درس ایثار و شهادت، الگویی ماندگار برای مسلمانان و حتی غیرمسلمانان شده است تا در برابر استکبار بایستند.
رفیعی در پایان با اشاره به احتمال سختتر شدن شرایط و سرمایهگذاری دشمن بر مسائل اقتصادی، بر لزوم آمادگی برای شرایط دشوارتر تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: ما در سازمان تبلیغات اسلامی که افتخار داریم سکاندار تبیین هستیم، باید این مسائل را برای مردم بازگو و تبیین کنیم.
نظر شما