رمضانی:نیروگاه های خورشیدی در ۱۱ سازمان خراسان شمالی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رمضانی اظهار کرد:شمار سازمان‌های دارای نیروگاه‌های خورشیدی در خراسان شمالی با ایجاد ۱۱ نیروگاه جدید به ۷۸ دستگاه رسید

وی با تا کید برهدف کاهش ناترازی و تامین برق پایدار عنوان کرد: به همین منظور ۱۱ سازمان و دستگاه اجرایی دیگر در خراسان شمالی نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک پشت بامی نصب کردند.

رمضانی گفت: در حال حاضر حدود۱.۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت بامی در سازمان های خراسان شمالی نصب شده است. این مقدار تا پایان سال به حدود ۲ مگاوات خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسانی شمالی افزود: با توجه به پیگیری های این شرکت، ۱۱ سازمان دیگر نیز علاوه بر ۶۷ سازمان، نیروگاه خورشیدی احداث کردند که انرژی تولیدی آن به شبکه سراسری برق تزریق می شود.

مدیرعامل توزیع برق خراسان شمالی با بیان این‌که دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری ملزم به تامین ۲۰درصد برق مصرفی خود از محل احداث نیروگاه خورشیدی هستند، گفت: طبق ماده ۸ مصوبات شورای عالی انرژی، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به‌صورت پلکانی و سالانه ۵ درصد از مصرف برق خود را از محل احداث انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند تا در یک بازه ۴ ساله به سهم ۲۰ درصدی برسند.

رمضانی خاطر نشان کرد: هم‌چنین در حال حاضر اقدامات اجرایی برای تولید حدود ۴۰ مگاوات انرژی خورشیدی نیروگاه مقیاس بزرگ در استان در حال پیگیری است و امیدوار هستیم این اقدامات تا در سال ۱۴۰۵ به مرحله اجرایی تولید برق و تزریق آن به شبکه سراسری با هدف کاهش ناترازی برسد.