حجتالاسلام حمید رفیعی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت بازخوانی «انتظار فرج» به عنوان یک حرکت فعال و سازنده در جامعه، اظهار کرد: انتظار واقعی با تلاش، آمادگی و حضور مؤثر در صحنههای مختلف اجتماعی و فرهنگی معنا مییابد، نه با انفعال و دست روی دست گذاشتن.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اظهار کرد: تحولات بزرگ الهی در معادلات معمول دنیایی جای نمیگیرد و مردم در دورههای مختلف نشانههایی از عنایت الهی را تجربه کردهاند؛ تجربههایی که نشان میدهد وعدههای الهی فراتر از محاسبات بشری تحقق مییابد.
وی با اشاره به مقایسه فضای امروز با دوران دفاع مقدس افزود: نسل فعلی با وجود تفاوتهای زمانی و اجتماعی، ظرفیتهای ارزشمند و قابل اتکایی دارد و در بسیاری از عرصهها حتی محکمتر و آگاهتر از نسل آن دوران ظاهر شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ادامه تصریح کرد: مبارزه امروز تنها در میدان نظامی معنا ندارد؛ عرصه فرهنگ، اعتقاد، رسانه و سبک زندگی میدانهای جدیتر و پیچیدهتری هستند که نیازمند حضور هوشمندانه جوانان است.
حجتالاسلام رفیعی ادامه داد: جریانهای معارض در سالهای گذشته با روشهای مختلف، از فتنه و ترور گرفته تا جنگ رسانهای و جنگ اقتصادی، برای ضربه زدن به نظام اسلامی تلاش کردهاند، اما ایستادگی مردم و انسجام داخلی، این توطئهها را ناکام گذاشته است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای بیرونی گفت: بخشی از سختیها طبیعی یک نبرد طولانی است و جامعه باید با صبر، بصیرت و تقویت روحیه جمعی از این مرحله عبور کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تأکید کرد: در دوران جنگ نیز کمبودها وجود داشت؛ امروز هم ممکن است دورههایی از سختی به وجود بیاید، اما تحمل و ایستادگی ملت نشانه بلوغ و قدرت اجتماعی است.
حجتالاسلام رفیعی در پایان تصریح کرد: انتظار فرج، یک مسیر فعال، همراه با مجاهدت و نگاه بلندمدت است. جامعه ما در مرحلهای از تجربه و آمادگی قرار دارد که با تداوم تلاشها و امید به وعدههای الهی، میتواند آیندهای روشنتر را رقم بزند.
