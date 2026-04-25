سید محمد پاکمهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به نیاز مبرم حجاج استان به دسترسی آسانتر و کاهش هزینههای سفر، تلاش داریم با هماهنگی مسئولان سازمان حج و زیارت و شرکتهای هواپیمایی، امکان اعزام زائران خراسان شمالی از فرودگاه بجنورد فراهم شود.
وی افزود: اکنون اغلب حجاج استان مجبور هستند برای پرواز به مکه و مدینه ابتدا به تهران یا سایر فرودگاههای بزرگ کشور سفر کنند که علاوه بر افزایش هزینهها، فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند. اجرای این طرح باعث سهولت در روند سفر، کاهش هزینهها و بهبود مدیریت برنامههای حج خواهد شد.
نماینده حوزه انتخابیه بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی افزود:پیگیریهای ما در جلسات مختلف با مسئولان وزارت راه و شهرسازی، سازمان حج و زیارت و شرکتهای هواپیمایی ادامه دارد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تصویب این طرح و فراهم شدن امکان اعزام مستقیم حجاج استان از فرودگاه بجنورد باشیم.
پاکمهر خاطرنشان کرد:توسعه زیرساختهای فرودگاه بجنورد و ارتقای امکانات پروازی از اولویتهای ماست تا علاوه بر حجاج، سایر مسافران نیز بتوانند از خدمات مطلوب و راحتی سفر برخوردار شوند.
