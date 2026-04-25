۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

متهم اخاذی ۳۰ میلیاردی در پیشوا دستگیر شد

پیشوا- فرمانده انتظامی پیشوا از دستگیری متهم اخاذی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال و بازگرداندن اموال شهروند مالباخته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، در جمع خبرنگاران، از دستگیری متهم اخاذی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال و بازگرداندن اموال شهروند مالباخته در پیشوا خبر داد.

عربی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اخاذی، تهدید و دریافت مبالغی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال تحت عنوان چک، سفته و خودرو از سوی یک فرد سودجو، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی و با هماهنگی قضائی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

فرمانده انتظامی پیشوا تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، کلیه اموال و اسناد مربوط به مالباخته کشف و پس از تکمیل مراحل قانونی به وی بازگردانده شد.

عربی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با اخاذان و مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

*محمدحسام حیدرزاده

