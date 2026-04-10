کشف طلاجات مسروقه ۷۵ میلیاردی در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی، اعلام کرد در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزل یک شهروند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بابل قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور در صحنه سرقت و انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، به سرنخ‌هایی رسیدند که یک مظنون را در این پرونده مشخص می‌کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با اشاره به دستگیری متهم با هماهنگی قضایی اظهار داشت: در جریان اقدامات فنی و پلیسی، متهم اعتراف نمود که زمانی به عنوان نظافتچی به منزل شاکی دعوت شده، محل اختفای طلاجات را شناسایی و آن‌ها را سرقت کرده است.

سرهنگ عزیزی تصریح کرد: اموال مسروقه بیش از ۴۰۰ گرم طلاجات به ارزش ۷۵ میلیارد ریال از متهم کشف و به مالباخته تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی بابل با بیان این که متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست: هنگام ورود افراد غریبه به منازل، به‌ویژه افرادی که برای امور نظافت یا خدمات مشابه دعوت می‌شوند، دقت کافی داشته باشند.