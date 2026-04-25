«الماس کریمی» سرپرست گمرک سومار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران، انتصاب جدیدی در گمرکات استان کرمانشاه صورت گرفت و «الماس کریمی» به عنوان سرپرست جدید گمرک سومار منصوب شد.

بر اساس این گزارش، کریمی که اکنون سکان هدایت گمرک مرزی سومار را در دست گرفته است، پیش از این نیز سوابق مدیریتی مؤثری در مرزهای مبادلاتی استان کرمانشاه در کارنامه کاری خود داشته است.

از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی سرپرست جدید گمرک سومار می‌توان به تصدی مسئولیت‌هایی همچون معاونت امور گمرکی گمرک پرویزخان و همچنین مدیریت گمرک مرزی خسروی اشاره کرد.