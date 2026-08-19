امید برجی سرپرست گمرک سومار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عاطفی، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، در حکمی امید برجی را به سمت سرپرست گمرک سومار منصوب کرد.

برجی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است و ۲۱ سال سابقه فعالیت و مسئولیت در مجموعه گمرک دارد.

وی در طول سال‌های خدمت خود در گمرکات خرمشهر، خراسان جنوبی، سومار و پرویزخان فعالیت داشته و در بخش‌های مختلف این مجموعه مسئولیت‌هایی را بر عهده داشته است.

انتصاب برجی در گمرک سومار در شرایطی انجام شده که این مرز به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم تجاری استان کرمانشاه با کشور عراق، نیازمند توسعه مبادلات و تقویت زیرساخت‌های تجاری و گمرکی است.

گفتنی است گمرک سومار از مرزهای مهم استان کرمانشاه در مبادلات تجاری با عراق به شمار می‌رود و تقویت فعالیت‌های آن می‌تواند در رونق تجارت مرزی و توسعه اقتصادی منطقه اثرگذار باشد.