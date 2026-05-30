به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کارگروه هماهنگی گمرکات و پایانه‌های مرزی استان کرمانشاه در نشستی تخصصی که در مرز رسمی پرویزخان برگزار شد، بر لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه مرزی تاکید کردند. حاضران در این جلسه، تمرکز مدیریتی را کلید اصلی ارتقای بهره‌وری، از بین رفتن موازی‌کاری‌های اداری و روان‌سازی فرآیندهای داد و ستد بین‌المللی در این منطقه دانستند.

این نشست راهبردی با هدف ارزیابی دقیق شرایط فعلی و تدوین سازوکارهای عملیاتی جهت استقرار مدیریت واحد در مبادی مرزی شکل گرفت. در این برنامه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کرمانشاه، ناظر گمرکات استان، فرماندار قصرشیرین و جمعی از مدیران دستگاه‌های متولی حضور داشتند و راه‌کارهای هم‌افزایی بیشتر برای کاهش زمان تشریفات گمرکی را بررسی کردند.

محمود رشیدی‌اقدم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در این جلسه با کلیدی خواندن نقش مدیریت یکپارچه، اظهار کرد: تحقق این برنامه تحولی جزو اولویت‌های اساسی مدیریت ارشد استان قرار دارد و بدون شک عملیاتی شدن آن به کاهش هزینه‌های جانبی تجار، سرعت‌بخشی به ترخیص کالاها و شکوفایی اقتصاد منطقه منجر می‌شود.

رئیس کارگروه مدیریت هماهنگ گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه این منطقه خاطرنشان کرد: کرمانشاه به عنوان شاهراه اصلی تجارت و پایتخت مواکب زوار، پتانسیل‌های بی‌نظیری دارد که بهره‌مندی درست از این فرصت‌ها، نیازمند بازنگری جدی و اصلاح ساختارهای مدیریتی در مرزهای رسمی است.

در ادامه این نشست، محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین نیز با تاکید بر ضرورت ساماندهی وظایف سازمانی در مرز پرویزخان تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی در این گذرگاه بین‌المللی، هر یک از نهادها باید دقیقاً در چارچوب تکالیف قانونی خود گام بردارند تا از هرگونه تداخل کاری و اتلاف وقت جلوگیری شود.

فرماندار قصرشیرین در پایان با اعلام پشتیبانی تمام‌قد از روان‌سازی مسیرهای تجاری یادآور شد: رویکرد ما در استان کاملاً عمل‌گرایانه است تا دغدغه‌های فعالان اقتصادی برطرف شود؛ به همین منظور حمایت قاطع از مدیران اجرایی برای پیشبرد این اهداف ساختاری با جدیت دنبال خواهد شد.