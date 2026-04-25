۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

دیدار حجت الاسلام اصل‌نژادی با خانواده شهید امینی

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در سفر به شهرستان سراب با خانواده شهید امینی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن اصل‌نژادی عصر شنبه در حاشیه سفر به شهرستان سراب برای حضور در برنامه ها و تجمعات مردمی جنگ رمضان، ضمن حضور در اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برای پایش این اداره، به همراه حجت الاسلام خوانساری رئیس اداره تبلیغات اسلامی سراب، با حضور در منزل شهید سیف الله امینی، از خانواده این شهید گرانقدر تجلیل کرد.

حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی همچنین با حضور در مصلی اعظم شهرستان سراب در جمع مردم این شهرستان گفت: امروز ملت ایران، متحد و یکپارچه است و جهت‌گیری مردم ما مشخّص است که آن هم ولایی بودن آنان است.

حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی در ادامه افزود: تیم مذاکره کننده در میدان دیپلماسی با شجاعت و درایت در حال دفاع از منافع مردم عزیز و جمهوری اسلامی ایران هستند و رویکرد حرفه ای آنها در این خصوص مشخص است.

گفتنی است در پایان این مراسم، تبرک جویی از پرچم حرم مطهر رضوی با حضور خادمان حرم رضوی برگزار شد.

