۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۵

شاگردان مکتب عاشورا بنیان عنکبوتی آمریکایی صهیونی را ویران می کنند

شاگردان مکتب عاشورا بنیان عنکبوتی آمریکایی صهیونی را ویران می کنند

تبریز-مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی مکتب عاشورا را الهام بخش مردم ایران در مقابله با متجاوزان عنوان کرد و فرو ریختن بنیاد سست و عنکبوتی آمریکایی صهیونی را حتمی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی شامگاه دوشنبه در تجمع خیابانی مردم تبریز در میدان ساعت، با ادای احترام به ساحت مقدس شهدای جنگ رمضان و مادران و پدرانی که چنین فرزندان برومندی را برای سربازی دین و انقلاب و امام زمان تربیت کرده اند، گفت: ما از دعای ندبه و زیارت عاشورا درس حضور و ایستادگی پای کار امام زمان (عج) و انقلاب اسلامی را آموخته ایم و مکتب ما مکتب عاشوراست و به همین خاطر است که در این تجمعات زیر بمب و موشک و تهدید هواپیماهای متخاصم فریاد الله اکبر سر می دهیم

وی به تهدیدات و توهمات رییس جمهور قمارباز آمریکا نیز اشاره و اظهار داشت: مردم ولایی تبریز در پاسخ به این تهدیدات مقابل نیروگاه حرارتی تجمع کردند تا بگویند ما مرد این میدان هستیم و به پشتوانه همین حضور میدانی مردم است که نیروهای مسلح ما با همه توان تمام منافع و پایگاه های آمریکایی و صهیونی و متحدانشان را در منطقه زیر ضرب موشک ها و پهپادها گرفته اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خطاب به برخی مسئولان و چهره های سیاسی نیز گفت: این مردم می خواهند بگویند ای مسئولان و سران کشور، واهمه ای از تهدیدات نداشته باشید و دوباره فریب دعوت به مذاکره دشمن را نخورید که آمریکا و صهیون بنیان هایی پوشالی و خانه های عنکبوتی هستند که با مدد و نصرت الهی در این نبرد نهایی به دست مردم غیور و مقاوم ایران بنیانشان برانداخته خواهد شد و آرزو و امید ما در این مسیر رسیدن به فیض شهادت است.

