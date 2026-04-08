حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در سطح شهر تبریز خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها به مناسبت اربعین شهدای جنگ تحمیلی اخیر و با مشارکت گسترده مردم و هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده افزود: اجتماع بزرگ بانوان از جمله این برنامه‌ها است که در محل سنگفرش برگزار خواهد شد و بانوان به عنوان گردانندگان اصلی این اجتماع با اجرای برنامه‌های فرهنگی، سخنرانی و فعالیت‌های متنوع حضور خواهند داشت.

به گفته وی، این برنامه‌ها با حضور گسترده مردم در میادین اصلی شهر، مساجد و محلات برگزار خواهد شد.

برگزاری نماز استغاثه و اجتماعات مردمی در میادین شهر

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: در کنار این برنامه‌ها، نماز استغاثه در مساجد و محلات مختلف شهر با حضور مردم برگزار خواهد شد و همچنین اجتماعات عظیم مردمی در میادین اصلی شهر شکل می‌گیرد.

حجت‌الاسلام اصل‌نژادی گفت: این برنامه‌ها از روز چهارشنبه و به مناسبت اربعین شهدا با تضرع، دعا و مناجات در میادین اصلی شهر از جمله چهارراه لاله، نصف‌راه، میدان ساعت و باغمیشه برگزار می‌شود و مردم با حضور پرشور خود جلوه‌ای از همبستگی و ارادت به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.

حرکت بزرگ کاروان خودرویی پس از نماز جمعه

وی با اشاره به برنامه‌های روزهای پایانی هفته افزود: در روز پنجشنبه و جمعه نیز برنامه‌های مختلفی از جمله مراسم عزاداری، قرائت قرآن و اجتماعات مردمی برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: پس از اقامه نماز جمعه نیز بزرگترین کاروان خودرویی مردمی در سطح استان از شهر تبریز حرکت خواهد کرد که مسیر آن از میدان آذربایجان به سمت میدان بسیج پیش‌بینی شده است و هیئت‌های مذهبی و مردم در قالب کاروان‌های خودرویی در این حرکت مردمی حضور خواهند داشت.

حضور پرشور مردم آذربایجان در صحنه

حجت‌الاسلام اصل‌نژادی با تقدیر از روحیه انقلابی مردم آذربایجان گفت: مردم عزیز و قهرمان‌پرور آذربایجان همواره نشان داده‌اند که در صحنه‌های مختلف حضوری پررنگ دارند و هرچه دشمنان تهدید می‌کنند، عزم و حضور این مردم در دفاع از ارزش‌ها پررنگ‌تر می‌شود.

وی با اشاره به وعده‌های الهی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «وَلَیَنصُرَنَّ اللهُ مَن یَنصُرُهُ» و هر کس دین خدا را یاری کند، قطعاً مشمول نصرت الهی خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به آیه شریفه «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» گفت: ملت ایران در طول سال‌های گذشته سختی‌ها و فشارهای بسیاری را تحمل کرده‌اند اما به یقین این صبر و استقامت زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگ آینده خواهد بود.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها اشاره کرده‌اند، ملت ایران در مسیر فتح قله‌های پیشرفت قرار دارد و همه این مقاومت‌ها و ایستادگی‌ها، به فضل الهی به فتح و پیروزی خواهد انجامید.