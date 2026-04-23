به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی فرماندار میانه صبح پنجشنبه در نشست مشترک با حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن اصل نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته در سطح استان، بر اهمیت هماهنگی در برگزاری اجتماعات و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش اثرگذار هیأت‌های مذهبی و کانون مداحان، ایجاد انسجام بین مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی را زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های شاخص مردمی، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی و آنچه از آن به‌عنوان «جنگ تحمیلی سوم» یاد می‌شود، دانست.

مشایخی همچنین افزود: همدلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و مشارکت عمومی را افزایش دهد که این مهم در شهرستان میانه محقق شده است.

در ادامه این نشست، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان نیز از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های فرماندار ویژه میانه در مسیر پیشبرد اهداف فرهنگی و تبلیغی در شهرستان قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام اصل نژادی با تأکید بر ضرورت وحدت و هماهنگی میان نهادهای مختلف اظهار داشت: اجرای برنامه‌های شاخص در روزهای اخیر بدون هم‌افزایی و انسجام میان مجموعه‌های شهرستانی امکان‌پذیر نبود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همچنین از ایجاد فضای رسانه‌ای مناسب برای به تصویر کشیدن حضور پرشور مردم و مشارکت در برنامه‌های فرهنگی مرتبط با جنگ تحمیلی تقدیر کرد و گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس این همدلی و تقویت روحیه عمومی دارند.

وی در ادامه افزود: با تداوم این همکاری‌ها می‌توان شاهد گسترش فعالیت‌های فرهنگی مؤثرتر و مردمی‌تر در سطح شهرستان بود.