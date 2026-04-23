۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

تقویت سرمایه اجتماعی با همدلی دستگاه‌های فرهنگی در شهرستان میانه

تقویت سرمایه اجتماعی با همدلی دستگاه‌های فرهنگی در شهرستان میانه

میانه- فرماندار ویژه میانه و مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و مذهبی در اجرای برنامه‌های مردمی تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی فرماندار میانه صبح پنجشنبه در نشست مشترک با حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن اصل نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته در سطح استان، بر اهمیت هماهنگی در برگزاری اجتماعات و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش اثرگذار هیأت‌های مذهبی و کانون مداحان، ایجاد انسجام بین مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی را زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های شاخص مردمی، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی و آنچه از آن به‌عنوان «جنگ تحمیلی سوم» یاد می‌شود، دانست.

مشایخی همچنین افزود: همدلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و مشارکت عمومی را افزایش دهد که این مهم در شهرستان میانه محقق شده است.

در ادامه این نشست، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان نیز از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های فرماندار ویژه میانه در مسیر پیشبرد اهداف فرهنگی و تبلیغی در شهرستان قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام اصل نژادی با تأکید بر ضرورت وحدت و هماهنگی میان نهادهای مختلف اظهار داشت: اجرای برنامه‌های شاخص در روزهای اخیر بدون هم‌افزایی و انسجام میان مجموعه‌های شهرستانی امکان‌پذیر نبود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همچنین از ایجاد فضای رسانه‌ای مناسب برای به تصویر کشیدن حضور پرشور مردم و مشارکت در برنامه‌های فرهنگی مرتبط با جنگ تحمیلی تقدیر کرد و گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس این همدلی و تقویت روحیه عمومی دارند.

وی در ادامه افزود: با تداوم این همکاری‌ها می‌توان شاهد گسترش فعالیت‌های فرهنگی مؤثرتر و مردمی‌تر در سطح شهرستان بود.

