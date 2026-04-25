تشدید حملات هوایی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، جنگنده‌های صهیونیستی در دو نوبت شهرک «حداثا» در شهرستان بنت‌جبیل را بمباران کردند.

از سوی دیگر، اطراف شهرک‌های «خربه سلم» و «السلطانیه» در جنوب لبنان نیز در دو نوبت بمباران شد.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که ارتش اسرائیل دست به یک عملیات تخریبی در شهر «الخیام» واقع در جنوب لبنان زده است.

از سوی دیگر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی تأیید کردند که نیروی هوایی این رژیم و به دنبال در پی دستور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم حملات گسترده‌ای را در جنوب لبنان آغاز کرده است.

ساعاتی پیش بود که دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به ارتش دستور تشدید حملات به جنوب لبنان را داده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی دستور حملات گسترده به جنوب لبنان را صادر کرده است، که این رژیم از همان روز اول برقراری آتش بس در لبنان نقض آتش بس را کلید زد.

تنها طی روز شنبه ارتش صهیونیستی اقدام به چندین انفجار در مناطق مسکونی در شهر الخیام واقع در جنوب لبنان کرد. علاوه بر این، صهیونیستها چندین مجتمع مسکونی و تأسیسات مدنی و زیر ساختی خیام را تخریب کردند.

روز جمعه نیز علی فیاض نماینده پارلمان لبنان از فراکسیون وفاداری به مقاومت، اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر تمدید سه هفته‌ای آتش‌بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد قرار داد.

فیاض در بیانیه‌ای اظهار داشت که این آتش‌بس در سایه ادامه اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی از جمله ترور، بمباران و تیراندازی در مناطق مختلف لبنان و ادامه نسل‌کشی ویرانگر در روستاهای مرزی، بی‌معناست.

وی افزود که اصرار دشمن بر اینکه حق آزادی اقداماتش با آتش‌بس در تضاد نیست، به معنای اصرار تلاویو و واشنگتن بر تلاش برای احیای معادله پیش از دوم مارس است.

پیشتر وزارت بهداشت لبنان از شهادت ۲۴۹۶ نفر و زخمی شدن ۷۷۲۵ نفر دیگر در جریان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از دوم مارس گذشته خبر داده بود.

ادامه حمله اسرائیل به جنوب لبنان

منطقه یحمر الشقیف و القلیله در جنوب لبنان، دقایقی پیش در دو نوبت بمباران شد.

همچنین گزارش می شود که اطراف شهرک زیقین نیز در جنوب لبنان هدف حمله ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.