به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اذعان کرد، این تفکر که از بین بردن توان دشمنان تل آویو در غزه، لبنان و ایران و حتی از بین بردن عقیده های آن ها ممکن است بیانگر میزان عجز و ناتوانی تصمیم گیرندگان در رژیم صهیونیستی و آمریکا است.
در این گزارش آمده است، آنها از درس گرفتن از شکست های گذشته خود عاجز و ناتوان هستند.
روزنامه عبری زبان معاریو نیز گزارش داده بود جنگ با ایران نه تنها میلیاردها دلار هزینه روی دست آمریکا گذاشته است بلکه بر اساس تحلیل های جدید بخش زیادی از ذخایر تسلیحاتی دقیق و گران قیمت این کشور را نیز مصرف کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است، بر اساس تحلیل مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) نیروهای آمریکایی در طول ۳۹ روز جنگ از هزاران موشک کروز، موشکهای رهگیر و سیستمهای پیشرفته رهگیری استفاده کردند که بسیار فراتر از تخمینهای اولیه بود. در میان سیستمهایی که به طور ویژه آسیب دیدهاند، برخی از اجزاء سیستم دفاع هوایی و موشکی آمریکا قرار داشتند.
نظر شما