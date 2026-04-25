۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

تداوم یورش هوایی تل آویو به جنوب لبنان+فیلم

منابع لبنانی از تداوم یورش های هوایی اشغالگران به جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، منابع خبری از تداوم حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی از جنوب لبنان از جمله بنت جبیل و کونین خبر دادند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی این کشور، ۶ نفر شهید و ۲ تن زخمی شده‌اند.

همزمان منابع لبنانی از تجاوز رژیم صهیونیستی به شهرک صفد البطیخ خبر دادند. وزارت بهداشت لبنان به شهادت دو نفر و زخمی شدن ۱۷ نفر دیگر در جریان حمله هوایی اسرائیل به شهرک اشاره کرد.

شهرک الجمیجمه در جنوب لبنان نیز هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

