تداوم یورش هوایی تل آویو به جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، منابع خبری از تداوم حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی از جنوب لبنان از جمله بنت جبیل و کونین خبر دادند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی این کشور، ۶ نفر شهید و ۲ تن زخمی شده‌اند.

همزمان منابع لبنانی از تجاوز رژیم صهیونیستی به شهرک صفد البطیخ خبر دادند. وزارت بهداشت لبنان به شهادت دو نفر و زخمی شدن ۱۷ نفر دیگر در جریان حمله هوایی اسرائیل به شهرک اشاره کرد.

شهرک الجمیجمه در جنوب لبنان نیز هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.