حجت الاسلام شیرازی: اقتدار نظامی ثمره پیوند مردم و نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شیرازی شامگاه شنبه در جمع نمازگزاران مسجد امام جعفر صادق(ع) با اشاره به مفهوم قدرتسازی در بیانات نوروزی رهبر انقلاب، بر نقش تعیینکننده مردم در تقویت توان دفاعی کشور تأکید کرد و گفت: اقتدار نظامی زمانی بازدارنده است که بدون پشتوانه مردمی معنا ندارد.
وی در ادامه با مرور روند شکلگیری توان موشکی ایران پس از دفاع مقدس، اظهار داشت: پس از پایان جنگ و در سال ۱۳۷۶، با خرید تعدادی موشک از روسیه، دستور داده شد بخش عمده آن بازگردانده شود و تنها یک فروند برای مهندسی معکوس به کشور وارد شود و این تصمیم سرآغاز خودکفایی در حوزه موشکی شد.
رئیس عقیدتی سیاسی فراجا ادامه داد: در ادامه مسیر، با تأکید بر دقت و نقطهزنی در تولید موشکها، توان دفاعی کشور ارتقا یافت و سپس بر انبوهسازی این توانمندی تأکید شد تا قدرت بازدارندگی کشور افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به تحولات سالهای اخیر، قدرت نظامی و حضور مردم در صحنه را دو رکن اصلی اقتدار جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: اگر حضور مردم در صحنه نبود، روحیه ایستادگی در نیروهای مسلح نیز تضعیف میشد؛ این مردم هستند که کار را تمام میکنند.
حجتالاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطرهای از شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ارتباط نزدیک او با مردم را نمونهای از پیوند عمیق مسئولان با بدنه جامعه توصیف کرد و گفت: سرمایه اصلی نظام، مردم هستند.
وی در پایان با قدردانی از نمازگزاران، برای عزت و سربلندی ملت ایران دعا کرد و سخنان خود را با تأکید بر ضرورت قدردانی از مردم به پایان رساند.
