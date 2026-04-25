به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی‌راد شامگاه شنبه در جمع مردم منطقه الهیه مشهد در میدان ولی‌عصر(عج) با اشاره به حضور گسترده مردم در خیابان‌ها پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: بیش از ۵۰ شب است که مردم غیور و همیشه در صحنه کشور در صحنه حضور دارند و چنین حماسه‌ای در طول ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌نظیر بوده است.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس افزود: همان‌گونه که آمریکا در طبس شکست خورد، امروز نیز در عرصه دیپلماسی، میدان و خیابان از ملت رشید ایران شکست خورده است.

وی با یادآوری سخن امام خمینی(ره) درباره واقعه طبس مبنی بر اینکه «شن‌ها مأمور خدا بودند»، تأکید کرد: امدادهای الهی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون همراه این انقلاب بوده است.

امامی‌راد با تأکید بر اینکه استقامت و خون پاک شهدا به‌ویژه خون رهبر شهید انقلاب معجزه‌آفرین است، نخستین ثمره این ایثار را ایجاد اتحاد و انسجام بی‌نظیر میان مردم دانست و گفت: این همبستگی ملی در طول ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی کم‌سابقه بوده است.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی تغییر در نظم جهانی را از دیگر نتایج مقاومت مردم ایران برشمرد و بیان کرد: با وجود خسارت‌های جنگ، ایران پیش از جنگ رمضان قدرت برتر منطقه بود و امروز از آن به عنوان یکی از قدرت‌های تأثیرگذار جهانی یاد می‌شود که در معادلات بین‌المللی نقش تعیین‌کننده دارد.

وی با اشاره به وضعیت کشور پیش از انقلاب اسلامی گفت: در آن زمان حتی پزشکان عمومی از کشورهایی مانند بنگلادش، پاکستان و هند به ایران می‌آمدند، اما امروز به برکت انقلاب و خون شهدا در حوزه‌های پزشکی، علمی، فناوری نانو، پرتاب ماهواره، انرژی هسته‌ای و توان نظامی در شمار کشورهای پیشرو جهان قرار داریم.

امامی راد ادامه داد: با وجود دهه‌ها تحریم، تهدید و ترور، ایران همچنان مسیر پیشرفت و توسعه را ادامه داده و قله‌های جدیدی را فتح می‌کند.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های نظامی کشور گفت: در ابتدای انقلاب حتی سیم خاردار وارد می‌کردیم، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا، موشک‌های نقطه‌زن دوربرد و رادارگریز تولید می‌کنیم و تجهیزات پیشرفته نظامی به جبهه مقاومت صادر می‌شود.

وی شکست هیمنه آمریکا را از دیگر نتایج ایستادگی ملت ایران دانست و تصریح کرد: امروز حتی برخی اعضای ناتو و هم‌پیمانان آمریکا نیز همراهی گذشته را با این کشور ندارند.

امامی راد همچنین از افزایش سرمایه اجتماعی در کشور سخن گفت و افزود: بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم با ثبت‌نام در پویش «جانفدا» آمادگی خود را برای دفاع از میهن اعلام کرده‌اند.