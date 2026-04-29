نمادی از ایثار؛ لباسهای سرگرد پاسدار شهید محمدرضا ابراهیم زاده

به گزارش خبرنگار مهر، در محور عملیاتی صالحآباد (تایباد)، لباسهای رزم سرگرد پاسدار شهید «محمدرضا ابراهیمزاده»، دلاورمرد لشکر عملیاتی مردم پایه ۵ نصر، طی مراسمی در چناران به خانواده صبور وی تحویل داده شد.
سرگرد پاسدار شهید محمدرضا ابراهیم زاده که هفته گذشته در حین عملیات آموزشی و امحای مهمات عمل نکرده دشمن با قدمهایی استوار به استقبال خطر رفته و مدال سرخ شهادت را بر سینه نصب کرده بود، حالا در روز میلاد امام مهربانیها، با جامهای عطرآگین به بوی جهاد و شهادت به آغوش خانوادهاش بازگشت.
در این مراسم که با نگاههای اشکآلود فرماندهان و همسنگران محور صالحآباد (تایباد) برگزار شد، لحظات جانسوزی رقم خورد آنجا که میراث ماندگار میدان رزم را با احترام و اشک، به دستان خانواده شهید سپردند.
این لباسها که شاهدِ آخرین مجاهدتهای این پاسدار ولایتمدار در مسیر خنثیسازی بود، حالا به نمادی از عزت و پایداری در تاریخ افتخارات لشکر ۵ نصر تبدیل شده است.
نظر شما